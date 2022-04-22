Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır çarpıtmadır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.
- "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır.
- Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir.
- Bu da toplam abone içinde yüzde 0.6’dır."
Sn. Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem ALGIDIR, MANİPÜLASYONDUR, ÇARPITMADIR.
Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir.
Bu da toplam abone içinde %0.6’dır.
Sn. Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem ALGIDIR, MANİPÜLASYONDUR, ÇARPITMADIR.