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Ekonomi Bakan Dönmez Kılıçdaroğlunun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır çarpıtmadır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır çarpıtmadır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir" dedi.


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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır çarpıtmadır
Bakan Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.

  • "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır.
  • Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir.
  • Bu da toplam abone içinde yüzde 0.6’dır."

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