Bakan Dönmez Libya Anlaşması'nın ardından tarih verdi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "Libya anlaşmasının AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız."
Ayrıntılar geliyor...
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "Libya anlaşmasının AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız."
Ayrıntılar geliyor...
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