Ekonomi Bakan Dönmez Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi alanında Avrupadaki en büyük tesis olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kapasite artırma çalışmaları tamamlandığında Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kendi alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacağını belirtti. Dönmez, "Halihazırda Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi 3,2 milyar metreküplük depolama hacmine sahip. Yapacağımız çalışmalarla buradaki kapasiteyi 4,6 milyar metreküpe çıkartacağız. Hedefimiz bu yıl içerisinde burayı işletmeye almak" dedi. Dönmez, "Depolara gaz basmaya devam ediyoruz. Tuz Gölü'ndeki deponun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde 82'sini doldurduk. Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi alanında Avrupadaki en büyük tesis olacak
Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulunan Dönmez, tesisin doğal gaz depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, tesiste devam eden çalışmalarla enerji arz güvenliği açısından son derece kritik projelerden birinin daha hayata geçirildiğini söyledi.

Tesisin doğal gaz depolama kapasitesine ilişkin bilgi veren Dönmez, "Halihazırda Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi 3,2 milyar metreküplük depolama hacmine sahip. Yapacağımız çalışmalarla buradaki kapasiteyi 4,6 milyar metreküpe çıkartacağız. Geri üretim kapasitesini de günlük 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe ulaştırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında bu tesis, sahasında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak." dedi.

Bakan Dönmez'den doğal gaz ve petrolle ilgili önemli açıklamalar: En ekonomik güzergah Türkiye
EKONOMİ
Bakan Dönmez'den doğal gaz ve petrolle ilgili önemli açıklamalar: En ekonomik güzergah Türkiye

Dönmez, büyük bir kısmı denizde yürütülen çalışmalar kapsamında 18 kuyunun açıldığını belirterek, "Hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde burayı işletmeye almak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Dönmez, "Orada şu anda halihazırda 1,2 milyar metreküplük bir depo sahamız var. Oradaki çalışmalar da 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Oradaki kapasitemiz de 5,4 milyar metreküpe ulaşacak." diye konuştu.

Dönmez, söz konusu her iki sahanın da işletme halinde olduğunu anımsatarak, "Bir yandan da depolara gaz basmaya devam ediyoruz. Tuz Gölü'ndeki deponun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde 82'sini doldurduk. Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız. Kışa tam dolu bir şekilde girmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den stratejik doğal gaz hamlesi: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor
EKONOMİ
Türkiye'den stratejik doğal gaz hamlesi: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin elektriği rüzgar enerjisinden

Bakan Dönmez, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin ihtiyaç duyduğu elektriği rüzgar enerjisinden sağlayacağını belirterek, "4,2 megavatlık kurulu gücündeki rüzgar türbiniyle birlikte bu tesisimizde kullanılacak elektrik enerjisinin tamamını karşılayacağız." dedi.

Proje kapsamında ağaçlandırma faaliyetlerinin de devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, yaklaşık 400 bin adet zeytin, badem gibi ağaçların ekileceğini ifade etti.

Dönmez, Türkiye'deki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitelerine (FSRU) de değinerek, "Son yıllarda LNG terminallerimize iki adet de FSRU terminali eklemiştik. Onlar çalışır vaziyette. Bir üçüncüsü de Saros Körfezi'nde tamamlanmak üzere. Bu yıl içerisinde oradaki terminali de tamamlamış olacağız." bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraşta deprem

Kahramanmaraş'ta deprem

Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Suçlulardan alınanFerrari polise verildi

Suçlulardan alınan
Ferrari polise verildi

​Artık otomobil hırsızlarını kovalayacak.
Bölge sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik kritik operasyon.

​Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

​Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

1​1 uçak ve 18 helikopter ile müdahale sürüyor.
Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyasını Bursa'da bir araya geldi.

​İran sınırından Türkiye'ye sızmaya çalıştılar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

​Meslek liselerinde doluluk yüzde 95'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis herhalde bilmiyor öğrenecek.

​Tarihi mutabakat Türkiye'nin adından söz ettirecek.

He​likopter destekli baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

​Pençe-Yıldırım'da 5 şehidimiz var.

​Nijer'e de 2 tane satılmıştı.

​Kıyıya doğru yüzme köpüklü suya girme.

​"DSÖ'nün acil durum uyarısı pandemi ilanı değil tedbir çağrısı."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.