Bakan Dönmez: TAP'ın deniz geçişi tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye ayağını Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) İle tamamladığımız Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü TAP'ın deniz geçişi tamamlandı. Enerjide merkez ülke rolümüzü pekiştirecek dev proje, Avrupa enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak" dedi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.