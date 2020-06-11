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Ekonomi Bakan Dönmez TAPın deniz geçişi tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: TAP'ın deniz geçişi tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü olan Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) deniz geçişinin tamamlandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye ayağını Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) İle tamamladığımız Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü TAP'ın deniz geçişi tamamlandı. Enerjide merkez ülke rolümüzü pekiştirecek dev proje, Avrupa enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak" dedi.

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