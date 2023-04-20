Bakan Dönmez tarihi tören öncesi Yeni Şafak'a konuştu: Gaz çıktığına inanmayanlar gelip sahada görsünler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gazını Devreye Alma Töreni öncesinde Yeni Şafak'a konuştu.
Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak, vatandaşlara büyük bir müjde verecek. Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı karaya çıkarması büyük bir heyecan yarattı.
Tarihi törene saatler kala Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli mesajlar verdi.
"Herkesi mutlu edecek bir müjde gelecek"
"'Arayamazsınız' dediler aradık, 'Bulamazsınız' dediler bulduk"
Bakan Dönmez, doğalgaz rezervine ilişkin yapılan dezenformasyonlara ilişkin şunları söyledi: