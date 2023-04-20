Bakan Dönmez tarihi tören öncesi Yeni Şafak'a konuştu: Gaz çıktığına inanmayanlar gelip sahada görsünler

"Buradan hem devletimiz kazanacak hem milletimiz kazanacak. Şimdi biraz daha sabredeceğiz. İnşallah bu akşam, 20.23 gibi törenimizi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de insanımıza olan faydayı dinlemiş olacağız. Herkesi mutlu edeceğini düşündüğüm bir müjde gelecek."