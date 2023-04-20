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Ekonomi

Bakan Dönmez tarihi tören öncesi Yeni Şafak'a konuştu: Gaz çıktığına inanmayanlar gelip sahada görsünler

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı, şebekeye giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak. Tarihi törene saatler kala Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli mesajlar verdi. "Buradan hem devletimiz kazanacak hem milletimiz kazanacak." diyen Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam bir müjde vereceğinin bilgisini paylaştı. Dönmez, doğalgaz rezervine ilişkin yapılan dezenformasyonlar için ise "'Arayamazsınız' dediler. Aradık. 'Bulamazsınız' dediler. Bulduk. 'Bulsanız da çıkartamazsınız' demişlerdi şimdi de çıkarttık. Bakalım ne diyecekler? Gelsinler görsünler bakalım sahadaki işleri." dedi.

16:23 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gazını Devreye Alma Töreni öncesinde Yeni Şafak'a konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gazını Devreye Alma Töreni öncesinde Yeni Şafak'a konuştu.

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak, vatandaşlara büyük bir müjde verecek. Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı karaya çıkarması büyük bir heyecan yarattı.

Tarihi törene saatler kala Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli mesajlar verdi.

"Herkesi mutlu edecek bir müjde gelecek"

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez,
"Buradan hem devletimiz kazanacak hem milletimiz kazanacak. Şimdi biraz daha sabredeceğiz. İnşallah bu akşam, 20.23 gibi törenimizi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de insanımıza olan faydayı dinlemiş olacağız. Herkesi mutlu edeceğini düşündüğüm bir müjde gelecek."
açıklamasında bulundu.
Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

"'Arayamazsınız' dediler aradık, 'Bulamazsınız' dediler bulduk"

Bakan Dönmez, doğalgaz rezervine ilişkin yapılan dezenformasyonlara ilişkin şunları söyledi:

"Gaz olmadığını söyleyenler var. Bunun seçim yatırımı, “Seçimden önce böyle bir gaz bulunuyor ama sonra devamı gelmiyor” diyenler var. Onların hepsi yalan.
Üç yıl önce bir keşif yaptık. Bunu karaya çıkartacağız dedik. O zaman “Arayamazsınız” dediler. Aradık. “Bulamazsınız” dediler. Bulduk. “Bulsanız da çıkartamazsınız” demişlerdi şimdi de çıkarttık. Bakalım ne diyecekler?
Arkadaşlarımız herhalde su kuyusu kazmakla karıştırıyor bu işi. Gelsinler görsünler bakalım sahadaki işleri."


#Sakarya gaz sahası
#Fatih Dönmez
#Filyos
#Taha Hüseyin Karagöz
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