Ekonomi Bakan Dönmez Türkiye uluslararası doğal gaz dağıtımında merkez olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Türkiye uluslararası doğal gaz dağıtımında merkez olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'nın doğal gaz sevkiyatında Türkiye önerisine ilişkin, "Öteden beri gaz merkezi olmaya ilişkin çalışmalarımız vardı. Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Dönmez: Türkiye uluslararası doğal gaz dağıtımında merkez olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin uluslararası doğal gaz dağıtım merkezi olmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Dönmez, şunları kaydetti;

Öteden beri gaz merkezi olmaya ilişkin çalışmalarımız vardı. Nitekim 7 boru hattımız, 3'ü FSRU olmak üzere 5 LNG tesisimiz, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisimiz bu çalışmaların göstergesi.

Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz.

Burada önemli olan alıcı ve satıcıyı birlikte düşünmektir. Türkiye, daha önceki projelerde de görüldüğü gibi anahtar bir ülke konumundadır.

Rusya ile petrolde de işbirliği mümkün mü?

Türkiye'de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Özel sektör örneğin TÜPRAŞ var, Star Rafinerisi var. TÜPRAŞ’ın 4 tane rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden tedarik yapıyorlar. Genelde bir yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor. Yani spot alımları çok fazla değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor

Güneş tutulması başladı

Güneş tutulması başladı

​Türkiye'den ilk görüntüler geldi.
100 kilometrede 8 lira yakıt

100 kilometrede 8 lira yakıt

Aracı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıştı.
Bakan Bozdağ duyurdu: Başörtüsü düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğana sunuldu

Dünyada benzeri olmayan teknolojiyle üretildi.

​Bakan Dönmez'den Rusya'nın gaz teklifi açıklaması: Çalışmalarımız tamamlanmak üzere

Sürücü belgesi değiştirmede son tarih yaklaşıyor.

'Altı bine yakın hekimimiz kamuya geri döndü.'

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanlığı deneme tahtası değildir
Bakan Akar'dan kimyasal silah iddialarına tepki: Son derece alçakça bir iftira
Gündem

Bakan Akar'dan kimyasal silah iddialarına tepki: Son derece alçakça bir iftira

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin sert konuştu. Bakan Akar, "Bu bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira. TSK envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Mehmetçik, operasyonlarında; sivillere, masum insanlara, tarihi, dini ve kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip" dedi.
Bakan Dönmez: Türkiye uluslararası doğal gaz dağıtımında merkez olacak
Ekonomi

Bakan Dönmez: Türkiye uluslararası doğal gaz dağıtımında merkez olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'nın doğal gaz sevkiyatında Türkiye önerisine ilişkin, "Öteden beri gaz merkezi olmaya ilişkin çalışmalarımız vardı. Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz" dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Yaklaşık altı bine yakın hekimimiz kamuya geri döndü
Gündem

Sağlık Bakanı Koca: Yaklaşık altı bine yakın hekimimiz kamuya geri döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Hastane randevularına ilişkin yeni bir düzenleme olacak mı?" sorusu üzerine Koca, bu konuda her gün iyileştirmeler yaptıklarını söyleyerek 'Kamuya yaklaşık 6 bine yakın hekimimiz döndü. Sanıyorum onlar da önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.