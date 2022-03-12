Ekonomi Bakan Dönmezden doğal gaz ve petrolle ilgili önemli açıklamalar En ekonomik güzergah Türkiye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den doğal gaz ve petrolle ilgili önemli açıklamalar: En ekonomik güzergah Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gaz ve petrol fiyatlarında son durumu değerlendiriyor. Bakan Dönmez, İsrail'le ilgili yeni döneme dair de önemli açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Dönmezden doğal gaz ve petrolle ilgili önemli açıklamalar: En ekonomik güzergah Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oluyor. Bakan Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu sene özellikle yıl başından sonra bereketli geçiyor. Şu anda da içinde bulunduğumuz İstanbul ve çevresinde yoğun kar yağışı uyarısı olan Trakya’da, Sakarya bölgesi ve Uludağ civarında 5 dağıtım bölgemiz var. 4 bin 600 civarında personel şu anda teyakkuzda olası arızalar gündeme geldiğinde müdahale etmek üzere.

Biz şirket yöneticileriyle yaptığımız toplantıda değişen iklim şartlarına karşı şebekenin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. 7-24 hizmete amade yapmak durumundasınız. Elektrik dağıtımında 100 bin civarında bir personel çalışıyor. Kesinti olmaması için gerekli tedbirleri aldık ve alıyoruz.

İSRAİL İLE ENERJİDE YENİ İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Ankara’daydı. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. 'Enerji Bakanımız oraya gidecek ve temaslara başlayacak' dedi. Nisan gibi olur diye düşünüyoruz. Bundan 5-6 yıl kadar önce teknik düzeyde Doğu Akdeniz’de keşfedilen gazların Türkiye ve Avrupa’ya nakli ile ilgili temaslarımız olmuştu. Onların yeni rotalara da ihtiyacı var. Doğu Akdeniz’de sadece İsrail de keşif yapmadı. Mısır’da da bir keşif oldu. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Doğu Akdeniz hidrokarbon açısından potansiyeli yüksek bir bölge olarak öne çıkıyor. İki ülke de üretime başladılar. İsrail’in açıkladığı keşiflere baktığımızda 2 trilyon metreküp doğal gazı söz konusudur. Onlar ilk etapta kendi iç ihtiyaçları için karşılıyorlar. Pazar bulamıyorsanız ekonomik olarak size faydası yoktur demektir. En kısa yol Türkiye’den geçiyor.

Son 5-6 yılda temaslar kesilmişti. Onlar başka alternatif yollar da aradılar Avrupa’ya sualtından götürülmesine ilişkin olarak. Biz o günlerde de söylemiştik bunun ekonomik bir tarafı yok. Pazara gittiğinde gazın rekabetçi de olması lazımdır. Şu anda en ekonomik güzergah Türkiye olarak gözüküyor."

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