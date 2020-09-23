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Ekonomi Bakan Dönmezden Karadenizdeki gaz keşfine ilişkin açıklama Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den Karadeniz'deki gaz keşfine ilişkin açıklama: Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfine ilişkin, "Yaptığımız hesaplamalara göre, bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik üreteceğiz" dedi. Bakan Dönmez, "Yaptığımız hesaplamalara göre, bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik üreteceğiz. Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündemi değerlendirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündemi değerlendirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Bakan Dönmez: "(Karadeniz'deki gaz keşfi) Yaptığımız hesaplamalara göre, bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik üreteceğiz"

İthal ettiğimiz gaz konusunda daha rahat pazarlık yapacağız ve faturalara olumlu yansıyacak.

2023'te sisteme dahil edilince fiyatlar da düşecek.

En uygun teklifleri değerlendirmek suretiyle yaptıracağız. Bazı işleri kendi içimizde çözüme kavuşturacağız. Petrol endüstrisine yakın olanlar bilir ki bu işler dışardan temin edilir. Bu işlerin tamamını kendi içinizde çözmeye başladığınızda maliyetler artar. Hangisi ekonomik olacaksa kurum lehine o şekilde devam ediyoruz. Sondaj hizmetleri, testler için hizmetler var. Onlardan da hizmet alabiliyoruz, tüm dünyada da öyle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
OYNAT 02:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”

Bizim yaptığımız hesaplamalar şunu gösteriyor. İthal ettiğimiz gaza göre bunu çok uygun mal edeceğiz. Doğal gaz piyasasında ülkeler uzun dönemli planlamalarla ilerliyor. Yıllık 45-50 milyar metreküplük doğal gaz tüketimimiz var. Büyümeye bağlı olarak talep projeksiyonu yapıyoruz. Kışın çok sert geçerse talep nerede oluşur, ılık geçerse ne olur diye planlar yapıyoruz. Arz planlaması da yapıyoruz. Azerbaycan, Rusya, İran başta olmak üzere çeşitli uzun dönemli kontratlarımız mevcut. Asgari 20 yıllık anlaşmalar yaparız. Sebebi şu: İlk etapta boru hattının yapılması lazım. Herkes kendi sınırına kadar boru hattını inşa edecek. İran, Türkiye, Rusya boru hatlarını planlayacak. Uzun dönemli anlaşma olmadan kontratın yükümlülüklerini yerine getirmek için boru hatlarını planlamak lazım. Orta ve kısa dönemli kontratlarla süreci yönetebilirsiniz. Denize kıyısı olan bir ülkeyiz. LNG alma imkanına sahibiz. Biri özel sektörde diğeri BOTAŞ'ta. Yüzer LNG terminallerini sisteme bağladık. Birisi İzmir'de diğeri de Hatay Dörtyol'da. Bunlarla biz boru gazına alternatif kaynak oluşturmuş olduk.

Türkiye'nin arz güvenliği güvenli şekilde bugüne kadar yürüdü. Bu kaynaklar yurt dışı kaynakları. Arzu ettiğimiz yıllarca hayalini kurduğumuz keşfi hamdolsun bu yıl içinde yakalamış olduk. Bunu da sisteme dahil edeceğiz.

Yeni müjdeler vereceğiz: Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklamasıyla heyecan yarattı
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Yeni müjdeler vereceğiz: Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklamasıyla heyecan yarattı

GAZ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Yeni keşifler oldukça Akdeniz'de Karadeniz'de dışa bağımlılığımız azalacak. Enerjide bağımsızlığı yakalamak Türkiye için önemli.

  • Daha ekonomik olacağını öngörüyoruz. Bu doğal gazın sisteme dahil edilecek olması gaz fiyatları müşterilere olumlu yansır. Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz.

Bakan Dönmez: Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır
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Bakan Dönmez: Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır

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