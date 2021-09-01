Bakan Elvan: Büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ikinci çeyrekte rekor büyüme oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İkinci çeyrek büyümesinin yüzde 57’sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğini belirten Elvan şu ifadeleri kullandı: Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız."

İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi.



Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip.



Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız. REKLAM September 1, 2021

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