Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Elvan Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Elvan: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir. Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir." dedi

"Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız." diyen Elvan, "Merkez Bankasının parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması, fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Elvan: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir
EKONOMİ
Bakan Elvan: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir

Elvan, "Merkez Bankası, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti." diye konuştu.

Bakan Elvan, "Maliye, finansal sektör ve kamu finansmanı politikalarımızı fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Giresunda akılalmaz olay: 10 dakika ayıyla boğuştu, köpekler sayesinde hayatı kurtuldu

Giresun'da akılalmaz olay: 10 dakika ayıyla boğuştu, köpekler sayesinde hayatı kurtuldu
TEMde çekici tehlikesi

TEM'de çekici tehlikesi

​Zikzaklar çizerek duvara çarptı.
Zonguldak alarm veriyor

Zonguldak alarm veriyor

​Kentte yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu...
MSB duyurdu

MSB duyurdu

Askerlik sevk tarihleri ertelendi.

Ayet paylaştı

Ayet paylaştı

Mesut Özil, İslamofobi'ye karşı çağrıda bulundu.

​Uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu.

​20 yaş altı ve 65 yaş üstü için İçişleri Bakanlığı'ndan flaş karar.

​700 ton ağırlığındaki ilk tabliye Çanakkale'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.