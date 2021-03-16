Bakan Elvan'dan 'Ekonomik Reform Paketi' açıklaması: Takvimimizi hazırladık önümüzdeki hafta paketin detaylarını açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi bulunduğunu belirterek, "Ekonomi Reform Paketi ile fırsatları yakalamak istiyoruz." dedi.

Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda "Ekonomi Reform Paketi"ne ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan paketin hazırlık sürecine ilişkin bilgiler veren Elvan, bu süreçte bakanlıkların yanı sıra vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini bir bütün halinde değerlendirdiklerini söyledi.

Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek paketin içerisindeki her bir maddenin üzerinden geçtiklerine değinerek, "Burada yer alan her bir maddenin altında yüzlerce, onlarca sayfalık çalışma var. Diğer taraftan bununla ilgili bir kanun ya da yönetmelik gerekiyorsa bunlara yönelik hazırlıklarımızı hemen hemen tamamladık." ifadelerini kullandı.

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Pakete neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elvan, dünyanın çok hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını getirdiği ciddi sorunlar bulunduğuna işaret eden Elvan, "İnsanların yaşam, davranış, alışveriş şekillerinde, ticari hayatta, hangi alana bakarsanız bakın Kovid-19 sonrası süreç, yeni bir değişim ve dönüşümün işaretlerini ortaya koyuyor. Bu sürece bizim mutlaka hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu açıdan bizim ekonomi reform programımız son derece önemli" dedi.

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"Pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritası"

Kovid-19 sürecinde tedarik zincirinde kopukluklar yaşandığını anımsatan Elvan, özellikle Avrupa ülkelerinde otomobil sanayi ve diğer sektörlerde Çin'den tedarik edilen ham maddenin veya değişik araç ve gereçlerin zamanında gelemediğini, konteyner sorunları yaşandığını anlattı.

Elvan, artık yeni bir dünya düzenine girildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Burada Avrupa'nın, Uzak Doğu'nun bakış açısı farklı olacak. Avrupa artık 'biz bundan sonraki süreçte tedarik zincirimizdeki bu kopukluğa müsaade etmemeliyiz, kendi ülkelerimizde veya bu ülkemizin hinterlandındaki ülkelerde üretim üsleri oluşturmalıyız' diyor. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin son derece stratejik ve önemli bir konumu var. Türkiye güçlü bir ülke. İnsan kaynakları açısından oldukça güçlü bir altyapıya sahip. Dolayısıyla biz bu ekonomik reform programıyla bu fırsatı değerlendirmek istedik. Özellikle Türkiye olarak pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik."

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"Büyükelçilerle bir araya geleceğiz"

Ekonomi Reform Paketinin yabancılara anlatılması için yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi veren Elvan, çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerinden paketle ilgili bilgi istenildiğini söyledi. Elvan, "Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere G20 ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geleceğiz. Ekonomi Reformlarının detaylarını paylaşacağız" dedi.

Yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceklerini vurgulayan Elvan, onlara da programı kapsamı bir şekilde anlatacaklarının altını çizdi.

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"Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız"

Elvan, 2020'de özellikle Kovid-19 süreciyle dünyada doğrudan yatırımların ciddi bir şekilde daraldığına dikkati çekerek, "Yüzde 40'ın üzerinde bir daralma söz konusu. Şu anda biz ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Bu iyi bir şey. Türkiye'nin önünde de çok önemli bir fırsat penceresi var. İşte hazırladığımız bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kasım ayında ifade ettiği 3 önemli sacayağının "makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarının sağlanması" olduğunu anımsatan Elvan, şunları kaydetti:

"Bunların en öncelikli alanlarımız. Bu çerçevede de çalışmaları sürdürdük. Reformlara baktığımızda da özellikle makroekonomik istikrarın temini alanında atacağımız adımlar bizim öngörülebilirliğimizi daha da artıracak. Türkiye, doğrudan yatırımlar için, portföy yatırımları için daha da cazip bir ülke haline gelecek. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum."

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"Yatırımcıların önünü açabilecek bir mekanizma oluşturmayı düşünüyoruz"

Elvan, makroekonomik istikrara yönelik tedbirlerin dışında yapısal reformlar ayağında da çok önemli bir çerçeve oluşturduklarına dikkati çekerek, "Yatırım Uyuşmazlığı Kurumunun kurulması söz konusu. Özellikle yatırımcılarımızın kamu kurumalarıyla sık sık problemlerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu problemlerin mahkeme kanallarına gitmeden, çok kolay bir şekilde çözülmesini, yatırımcıların önünü açabilecek, öngörülebilirliğini artıracak bir mekanizma oluşturmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Yenilikçi ve katma değerli yatırımlara verilecek münhasıran destekler de olacağını aktaran Elvan, şöyle devam etti:

"Nakit yatırım teşviklerini devreye sokacağız. Çünkü Doğu Avrupa ülkelerine baktığımızda birçoğunda nakit yatırım teşviklerinin verildiğini görüyoruz. Ülkemizin daha cazip olabilmesi açısından bunu önemsiyoruz. İnsan kaynakları açısından Doğu Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda Türkiye'nin çok daha güçlü bir insan altyapısı olduğunu görüyoruz. İnsan kaynakları açısından teknik yönü itibarıyla çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bizim avantajlarımız diğer ülkelere göre çok daha fazla. Bunu bir fırsata dönüştürmeyi düşünüyoruz."

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafa sağlanan desteklerin salgının gelişimine bağlı olarak tekrar değerlendirilmesinin mümkün olacağını belirten Elvan, "Bütçe disiplini bizim açımızdan önemli ama salgınla ilgili harcamalarımız dışındaki alanlarda gerekli disiplini sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 2021 yılı için yüzde 4,3 olan bütçe açığı hedefimizi yüzde 3,5'e çekeceğimizi ifade etti. Tüm çalışmalarımız bu yönde. Gelir ve harcama yönüyle en ince hesaplamaları yapıyoruz. Odaklandığımız alan bütçe disiplini ama esnafımızı da yalnız bırakmadık, bundan sonraki süreçte de yalnız bırakmayacağız" dedi.

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Esnafa getirilecek istisna uygulamasının, basit usulde vergilendirilen 850 bin esnafı ilgilendirdiği bilgisini veren Elvan, "Gelir vergisinden muaf tutuyoruz, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz. İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak, bunu özellikle vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Elvan, bu adımın, salgın süreciyle kısıtlı geçici bir uygulama olmayacağını vurguladı.

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"Meclisin bütçe hakkını güçlendireceğiz"

Döner sermaye ve özel hesap uygulamalarına ilişkin adımlara da açıklık getiren Elvan, döner sermayeler ve özel hesap uygulamalarının Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadığını, Sayıştay denetimi kapsamında bulunduğunu ifade etti.

Elvan, özel hesap uygulamasının, bütçe kapsamında bulunup bütçeden ayrılan bazı ödeneklerin özel bir hesapta toplanması olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu özel hesapta toplanan paranın da orada belirlenen amaç doğrultusunda harcanması söz konusu. Şu anda 46 adet özel hesabımız var. Zorunlu olarak devam ettirmemiz gereken özel hesap uygulamalarını devam ettireceğiz ama önemli bir kısmını merkezi yönetim bütçesi kapsamına alacağız. Yani ne demek, Meclisin bütçe hakkını daha da güçlendireceğiz. Döner sermayeler de kamuoyunda pek konuşulmuyor. Ülkede ilgili kurumlar ve bakanlıkların 2 bin 300 civarında döner sermaye işletmesi var. Bunların bütçesi de 100 milyar liranın üzerinde. Merkezi yönetim kapsamında değiller. Aşamalı olarak döner sermaye işletmelerini de merkezi yönetim bütçesi kapsamına almak istiyoruz. Meclisin bütçe hakkını daha da güçlendiren yapıya kavuşturmuş olacağız."

FOTOĞRAF 16 Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Ekonomi Reform Paketi'ni açıklayacak. Makroekonomi, yapısal politikalar, enflasyon, cari açık ve kamu maliyesi paketteki bazı başlıklar arasında. İşte Ekonomi Reform Paketi ile hayata geçirilmesi beklenen düzenlemelerden bazıları.. Şirketlerin 2020, 2021 ve 2022 yılı kazançlarına uygulanmak üzere vergi tevkifatı getiriliyor. ÖTV'de alkollü – alkolsüz içkiler ve sigarada konsinye satış kaldırılıyor, peşin vergiye geçiliyor. ​ 7 günlük fatura düzenleme süresinin kısaltılması için Maliye'ye yetki veriliyor. ÖTV'nin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla teminat alma konusunda Maliye'ye yetki veriliyor. ÖTV teminatı konusunda getirilen zorunluluğa uymayanlara yüksek tutarda özel usulsüzlük cezası getiriliyor.​ Yeni bir kaçakçılık suçu cezası geliyor. Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların pazarlık usulü ile satılmasına ilişkin düzenleme yapılıyor. İhale edilen malı almaktan vazgeçenlerin ödemeleri gereken faiz tutarı artırılıyor. Gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına yönelik düzenleme yapılıyor. Bedelin ödenmemesi nedeniyle ihalenin feshi halinde, kişinin sorumlu olacağı tutar netleştiriliyor. Akaryakıtta çember daraltılıyor: Kaçakçılığa hapis, lisans için borç olmama şartı, dağıtıcıdan dağıtıcıya yasak getiriliyor. Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplamasına üst limit getiriliyor. Prim teşviki, destek ve indirimlerden geriye dönük yararlanma ve başka teşvikle değiştirme imkanı kaldırılıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal krediler yapılandırılıyor. Erdoğan bugün açıklayacak: İşte reform paketinde yer alması beklenen düzenlemeler Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir gündemde olan ekonomik reform paketini bugün açıklıyor. İş dünyasının yakından beklediği reform paketi vergi gelirlerinden, gayrimenkul satışına ve akaryakıt kaçakçılığına kadar çok sayıda alan için düzenlemeler içeriyor. İşte ekonomik reform paketi ile atılması beklenen kritik adımlar.. BiP'te paylaş

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"Kurumların daha hızlı karar vermesi ve etkin çalışması sağlanacak"

Temsil, ağırlama ve taşıt gibi alanlar dışındaki konularda da tasarrufun son derece önem taşıdığına dikkati çeken Elvan, bakanlıklar ve kamu kurumlarının etkinlik ve verimliliklerini daha da artırıcı çalışma yaptıklarını, bunu da sürekli yineleyip kurumların daha hızlı karar vermesini ve etkin çalışmasını sağlayacak çalışmalar yürüteceklerini anlattı.

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Elvan, taşıt alanındaki tasarruf çalışmaları kapsamında Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı ve tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artırıcı birtakım tedbirler alıyoruz ve alacağız. Bu sistemle neyi yapmak istiyoruz? Örneğin, taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak. Taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak. Edinilecek taşıtlarda hizmet türleri itibarıyla standardizasyon sağlanacak. Satın alma ve kiralama ihtiyaçları toplulaştırılarak tedarik edilecek, Ortak Taşıt Fonu Sistemi geliştirilecek. Bunların hepsini çalışıyoruz, taslak yönetmelik ve genelgelerimiz aşağı yukarı hazır. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla kamuoyuna paylaşma imkanına kavuşacağız."

EKONOMİ Ezber bozan adımlar

"Yerel yönetimlerin faiz giderlerinde artış var"

Bakan Elvan, mahalli idarelerin borç yüklerinin artmasını önleyici tedbirlere ilişkin de bilgi verirken, yerel yönetimlerde mali disiplinin son derece önemli olduğunu söyledi. Belediyelerin meclis kararıyla borçlanma yetkisine sahip olduğunu ve önemli kısmının çok yüksek oranda borçlandıklarını dile getiren Elvan, faiz giderlerinde de ciddi miktarda artış olduğunu, bunun bütçe yapılarını bozduğunu, bu nedenle yatırım ve transfer harcamalarında kısıntıya gitmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Bu konuda muhalefetin, "Bizim belediyelerimizin çalışmalarını engelleyici düzenleme mi yapmak istiyorlar?" şeklinde yorumları olduğuna işaret eden Elvan, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de 1389 belediyemiz var. 797'si AK Parti'ye, 247'si CHP'ye ait. AK Parti'nin üçte biri. MHP'nin 233, HDP'nin 7, İYİ Parti'nin 19, kayyumda 49 ve diğer partileri saymıyorum. Dolayısıyla burada böyle bir yaklaşımımız olsa belediyelerin önemli kısmı Adalet ve Kalkınma Partisinde, dolayısıyla biz böyle bir tedbiri getirmezdik. Buradaki temel yaklaşımımız şu: Tüm belediyelerimizin mali disipline riayet etmelerinin ve yatırımlarını daha rahat yapabilmelerinin önünün açılmasıdır. Yasa diyor ki, 'Belediyelerin borç stokları, büyükşehir belediyeleri için bir önceki yıl gelirleri toplamının 1,5 katı, diğer belediyeler için de 1 katı olmak zorunda.' Gerçek nedir? Büyükşehir belediyelerinin bu 1,5 katın oldukça üzerinde, diğer il ve ilçe belediyelerinin de 1 katının üzerinde borçlanma yaptıklarını görüyoruz. Bu yüksek oranda borçlanma, belediyelerin vatandaşa hizmetini, özellikle yatırım yapılmasını önemli ölçüde kısıtlayabiliyor. Bu açıdan harcama disiplini oluşturulması gerekiyor. Kanunlara uyulmadığını görüyoruz, bununla ilgili yaptırım da söz konusu değil. Özellikle yerel yönetimlerin harcamalarına yönelik bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini arzu ediyoruz."

Elvan, belediyelerin şirket kurmak istediğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden Cumhurbaşkanlığından izin aldığını anımsatarak, "Son aylarda, son 1 yılda ise şöyle bir gelişme görüyoruz, herhangi bir vatandaş şirket kuruyor, bu şirketi belediyeye hibe olarak veriyor ve Cumhurbaşkanlığından izin almadan bunun üzerinden belediyeler iş yapıyor. Bu da tamamıyla kanunu dolanmak anlamına geliyor. Bunlara çekidüzen vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:59 Bakan Elvan: Reform programını açıkladıktan hemen sonra birçok yabancı ülke ayrıntılı bilgi almak için aradı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan AA Editör Masası programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan 'Reform programının açıklanmasından hemen sonra çok değişik ülkelerden, Büyükelçiliklerden reform programına yönelik detaylı açıklamalar talep edildi bakanlığımızdan. Programın bir şekilde kendimize aktarılması istendi. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde AB Büyükelçileri başta olmak üzere G-20 Büyükelçileri ile bir araya geleceğiz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) ana mevzuatının 1984'te oluşturulduğunu ve 37 yıldır önemli bir değişiklik gerçekleştirilmediğini belirten Elvan, KİT'lerin günün koşullarına uygun, esnek, etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasını arzu ettiklerini söyledi.

Bunun hem ekonomi hem de istihdama ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Elvan, KİT'leri hızlı hareket eden ve karar alan bir yapıya dönüştürmek istediklerini anlattı.

Özel kesimdeki karar alma süreçleri ne kadar hızlıysa KİT'lerde de karar alma süreçlerinin o kadar hızlı ve etkin olmasını arzu ettiklerini dile getiren Elvan, "Bu çerçevede KİT'leri bütün olarak değerlendirip enerjiden tarıma, ulaştırmadan sanayiye kadar uzanan birçok sektörde faaliyet gösteren 19 KİT kanununu güncelleyip, günün koşullarına uygun hale getirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

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"Kamu alım ihalelerinde denetimi güçlendirip, tasarruf ve şeffaflığı artıracağız"

Kamu alım ihalelerine de değinen Elvan, bunun çok tartışılan bir konu olduğunu bildirdi.

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Söz konusu ihalelerde denetimi güçlendirip, tasarruf ve şeffaflığı artıracaklarını vurgulayan Elvan, Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnaların önemli bir kısmını kaldıracakları bilgisini paylaştı.

Zorunlu olabilecek istisnaları da disiplin altına alacaklarını belirten Elvan, yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesi için ihalelerdeki bürokratik süreç ve işlem sürelerinin önemli ölçüde azaltılacağını söyledi.

Bütünüyle dijital ve rekabeti artıran ihale sistemi kurulacağını dile getiren Elvan, bu çerçevede de sektörel, Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu Kamu Alımları Kanunu'nu çıkaracaklarını ifade etti.

Bu konuda sertifikasyon sistemi oluşturduklarına işaret eden Elvan, "Nedir sertifikasyon sistemi? Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

FOTOĞRAF 32 Koronavirüs sebebiyle sıfır vasıtaların üretilememesi sebebiyle vasıta sahibi olmak isteyenler ikinci el otomobile yöneldi. Araba sahibi olmak isteyenlerin bir değişik durağı da Ticaret Bakanlığı oldu. Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle otomobil satışına devam ediyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformunda satışa çıkarılan 140 araçtan bazıları şöyle.. 2006 model Mercedes 155 bin km İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 İhale fiyatı 91 bin TL. 2006 model Skoda Fabia 134 bin km İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 İhale fiyatı 49 bin 800 TL. 2009 model Kia Carens 137 bin km İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 İhale fiyatı 86 bin 800 TL. 2015 model BMW X6 30 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 600 bin TL. 2003 model Mercedes CLK 270 193 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 105 bin TL. 2000 model Peugeot 406 295 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 50 bin TL. 2004 model Renault Megane 249 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 51 bin TL. 2004 model Mercedes ML 350 252 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 104 bin TL. 2009 model Cıtroen Picasso 261 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 90 bin TL. 2009 model Volkswagen Passat 234 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 80 bin TL. 2005 model Ford KA 107 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 41 bin TL.​ 2003 model BMW X5 302 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 81 bin TL.​ 2003 model Volkswagen Polo 241 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 50 bin TL.​ 2003 model Opel Zafira 228 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 36 bin TL.​ 2006 model Skoda Octavia 144 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 45 bin TL. 2010 model Ford Mustang 234 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 600 bin TL.​ 2002 model Porsche Boxster 145 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 185 bin TL.​ 2002 model Mercedes E 200 302 bin km İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 70 bin TL.​ 2003 model Suzuki LT 80 İhale bitiş tarihi: 26 Ekim 2020 İhale fiyatı 2500 bin TL.​ 2001 model Opel Agila 213 bin km İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 İhale fiyatı 20 bin TL.​​ 2002 model Chrysler 316 bin km İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 İhale fiyatı 88 bin 600 TL.​​ 2005 model Renault Laguna İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 İhale fiyatı 47 bin 200 TL.​ 2004 model Volkswagen Golf 318 bin km İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 İhale fiyatı 78 bin 800 TL.​​ 2003 model Alfa Romeo 156 İhale bitiş tarihi: 30 Ekim 2020 İhale fiyatı 72 bin TL.​​ 2008 model Hyundai Verna İhale bitiş tarihi: 30 Ekim 2020 İhale fiyatı 68 bin TL.​​​ 2008 model Mercedes S320 229 bin km İhale bitiş tarihi: 30 Ekim 2020 İhale fiyatı 460 bin TL.​​​ 2014 model Mercedes ML 350 279 bin km İhale bitiş tarihi: 30 Ekim 2020 İhale fiyatı 690 bin TL.​​ Bakanlık onlarca otomobili satışa çıkardı: Fiyatlar 20 bin TL'den başlıyor Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. Fiyatları 20 bin TL'den başlayıp 600 bin TL'ye kadar çıkan araçlardan birine sahip olmak isteyenler Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak aracın satış fiyatının yüzde 10'u kadar teminat yatırarak ihaleye katılabiliyor. İşte bakanlık tarafından satışa çıkarılan araçlardan bazıları..







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"Son derece hızlı hareket edilecek ve ihaleler kısa sürede neticelenecek"

Konuyu Sağlık Bakanlığı ihaleleri üzerinden örneklendiren Elvan, Bakanlığın kanla ilgili test hizmeti ihalesine çıkmadan önce kriterleri belirleyeceğini, bir başka deyişle ihaleyle ilgili şirketlerin sahip olması gereken ölçütleri belirleyip kamuoyuyla paylaşacağını kaydetti.

Test hizmeti vermek isteyen ve kriterlere uygun olan firmaların Sağlık Bakanlığına başvurarak, sertifikasyon sistemine girmek istediğini beyan edeceğini belirten Elvan, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bir eksiklikleri yoksa, kriterlere tam uyum sağlanmışsa bu firma, sertifikasyon sistemine dahil edilecek. Benzer bir şekilde görüntüleme cihazları, MR olabilir. Bunlarla ilgili ayrıca kriterler belirlenecek, ihaleden çok önce yine sertifikasyon sistemi için kriterler oluşturulacak. Sertifikasyon sistemine dahil olacak firmalar belli olacak. Bu da tamamen kamuoyuna açık olacak. Diyelim ki kanla ilgili test hizmeti vermek isteyen 20 firma başvurdu, 10 firma sertifikasyona hak kazandı. Sağlık Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde ihaleye çıkabilecek, ihalede başka bir evrak istenmeyecek. Sadece mali tekliflerini alacak. O belgeler zaten var, sertifikasyon sistemine dahil edilmiş. Süratle ihaleyi gerçekleştirecek, dijital ortamda olacak, rekabet ortamında olacak, hangi firmaların girdiği belli olacak."

Firmaların eksik belge sunma gibi sorunlarının da önüne geçileceğine dikkati çeken Elvan, son derece hızlı hareket edilerek kısa sürede ihalelerin neticeleneceği bir yapının oluşturulacağını bildirdi.

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"Uluslararası yatırımcılar açısından öngörülebilirlik ve şeffaflık önemli"

Bakan Elvan, yatırımcılar açısından şeffaflığın öngörülebilirliği de artırdığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Öngörülebilirlik son derece önemli. Eğer siz bir yatırımcıysanız. Önünüzü göremiyorsanız, beklemeyi tercih edersiniz, yatırım yapmazsınız. '3 ay, 6 ay bekleyeyim, acaba nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacağım?' dersiniz. Ama öngörülebilir bir yapı olduğu zaman siz çok rahat bir şekilde planınızı, programınızı yapar, yatırımınıza başlarsınız. Onun için hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılar açısından öngörülebilirlik ve şeffaflık önemli. Bu iki hususa, vurgu yapmak istiyorum. Bu konudaki hassasiyetimizi de sonuna kadar sürdürüleceğiz."

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"Kamu-özel iş birliğinde mevzuat dağınıklığı ortadan kalkacak"

Kamu-özel iş birliği alanında Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal döneminde başlayan süreci başarılı bulduğunu dile getiren Elvan, bunun hukuki altyapısıyla ilgili 11 farklı yasal düzenleme olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra bakanlıkların kamu-özel iş birliğine yönelik farklı yetkilerinin olduğunu da anlatan Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli, Sağlık Bakanlığının Yap-Kirala-Devret, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin de işletme hakkı yöntemi konusunda yetkilendirildiklerini bildirdi.

Elvan, YİD modeline yönelik açıkta kalan hususların da bulunduğuna dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti:

"Bunu 11 farklı düzenlemeyi içine alan, tek bir yasa çatısı altında toplayan daha etkin işleyebilecek bir sürece sokmak istiyoruz. Bu düzenlemeyle daha etkin ve daha esnek bir yapı ortaya koymuş olacağız. Yatırımcılar, tek bir kanunla muhatap olacak. Mevzuat dağınıklığı ortadan kalkmış olacak. Belirlenen süreçlerle kamu-özel iş birliği, yatırım ortamı daha da iyileştirilecek. İdarelerin kapasiteleri artırılacak. İzleme ve değerlendirmeyle projelerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacak."

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Mükelleflerce süresi geldiğinde ödenmeyen vergilerle sigortalıların ödenmeyen SGK primleri için ayrı idareler tarafından takip ve tahsil işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Elvan, şunları söyledi:

"Vergi dairelerimiz ve SGK bu işin tahsili için eleman görevlendiriyor. Borçlar eğer süresinde ödenmemişse 'vatandaşımızla tek bir kurum muhatap olsun, kamuda personel tasarrufu sağlayalım, farklı kurumlar farklı uygulama yapmasın, böylelikle harcamalarımızı daha da azaltmış vatandaş memnuniyetini artırmış oluruz' diye düşünüyoruz. Borçlarını ödeyemeyen mükelleflerin, işverenlerin, sigortalıların taksit talepleri de tek elden değerlendirilecek, vergi-prim ne kadar borçları varsa toplamı üzerinden bir görüşme söz konusu olacak. Bu düzenlemeler sonucunda da uygulama birliği sağlamış, tek bir noktadan hizmet vermiş olacağız. Mevcut idari yapılardan biri görevlendirilecek."

Elvan, Vergi Usul Kanunu ile beyanname verme, iade yapma, zaman aşımı, defter tutma, fatura düzenleme gibi konulara ilişkin soruların yanıtlandığını anımsatarak, söz konusu kanunu günün koşullarına uygun hale getirmek istediklerinin altını çizdi.

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STK ve toplumun değişik kesimlerinden kanunun güncellenmesi noktasında talepler olduğunu aktaran Elvan, bu kapsamda kanundaki değerleme hükümlerine, fiil ile ceza arasında ölçülülük ilkesine, amortismana yönelik istekler geldiğini anlattı.

Elvan, bunları bir bütün olarak değerlendireceklerini vurgulayarak, "Biz bir çalışma yürütüyoruz ve önemli bir noktaya da getirdik ama ilgili kesimlerin de mutlaka görüşlerini alacağız. Mükellefin ihtiyaçlarına tam olarak cevap veren, mükellefin gönüllü uyumunu artıran bir yapıya dönüştüreceğiz" diye konuştu.

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"Dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz"

Ekonomi Reform Paketi kapsamında "dijital vergi dairesi" uygulamasını başlatacaklarını belirten Elvan, 7 gün 24 saat hizmet verecek sistemle vergiyle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabileceğini, çalışmaların son aşamaya geldiğini anlattı.

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Elvan, "dijital vergi asistanı" adı altında da bir sistem kuracaklarını bildirerek, yazılımın vatandaşların sıkça vergiyle ilgili sorduğu soruları otomatik olarak yapay zeka yoluyla elektronik ortamda cevaplandıracağını kaydetti. Elvan, söz konusu sistemin de hazırlıklarının önemli bir aşamaya geldiğini vurguladı.

Vergi denetimini de elektronik ortamda yapmayı hedeflediklerini dile getiren Elvan, "Elektronik tebligat, inceleme, tutanak, raporlama bunların tamamı elektronik ortamda ve çok kısa sürede tamamlanabilecek bir yapıya gelecek. Diğer taraftan denetimlerde bir standart oluşturacağız, çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

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"Yapısal şokların olası etkilerini takip edeceğiz"

Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadelede para politikaları, mali ve yapısal politikaların bir arada olduğu bütüncül bir bakış açısına gerek duyuluyor. Fiyat İstikrarı Komitesi ile enflasyonla mücadelede tüm tarafları aynı masada topluyoruz. Fiyat İstikrarı Komitesinin ana amacı, enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Arz şoklarına bağlı sorunları para politikalarıyla çözmeniz mümkün değildir. Nasıl gıda için ayrı bir komitemiz varsa, yapısal şokların olası etkilerini bu komiteyle takip edip zamanla adımlar atacağız.

Yapısal şok dediğiniz nedir? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadık; ham madde tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşayan işletmelerimiz var. Fiyat endekslerinin belirli alanlarda inanılmaz düzeyde arttığını görüyoruz. Örneğin, enerji fiyatlarında ani bir yükseliş, sanayiyi derinden etkileyebiliyor. Arz kaynaklı sıkıntılar doğrudan fiyatlara yansıyabiliyor. Bu komite ne yapacak? İlgili tüm bakanlıkları ve Merkez Bankamızı aynı masa etrafından toplayıp çözüm önerilerine odaklanacak. Burada asla rekabetçi piyasa mekanizmasına müdahale etmemiz söz konusu değil. Aksine arz şoklarının yarattığı beklenen enflasyonun yeniden orta vadeli hedefe yönelmesine destek sağlayacağız.

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Bu komite üretim tarafı başta olmak üzere, fiyatlardaki aşırı oynaklıkların kök sebeplerine inecek. Eğer konu konteyner sıkıntısıysa yurt içinde firmaları konteyner üretmeye teşvik edeceğiz, destek sağlayacağız. Bu komite, Merkez Bankasının elini de güçlendirecek, para politikalarını tamamlayıcı bir rol üstlenecek. Arz sıkıntısı kaynaklı fiyat artışı varsa, arza yönelik tedbirlere burada karar verilecek."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pakette işsizlik ve tasarrufa yer verilmediği şeklindeki eleştirisine yönelik Elvan, konulara herkesin aynı pencereden bakmasını beklemediklerini söyledi.

Elvan, "Elbette eleştiriler, reformumuzu destekleyenler olacak. Biz her zaman yapıcı eleştirilere açığız ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkilerine baktığımızda, konuya doğru bir bakış açısıyla yaklaştığını söylemek maalesef doğru değil. Reformlarda işsizlikle ilgili herhangi bir şey olmadığını dile getirmiş. İstihdama yönelik bir bölümümüzün olduğunu, istihdam bölümü dışında da istihdamı artıracak birçok tedbirimiz olduğunu eğer reformlara baksaydı ve içeriğini detaylı inceleseydi, görecekti." diye konuştu.

Ara kademede teknisyen düzeyinde çalıştırabilecek elemanda sıkıntı çeken iş dünyasının, bu sorunun çözülmesini istediğini belirten Elvan, şunları kaydetti:

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"İş dünyası bize bunu aktardı. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan mesleki eğitim merkezlerimiz var. Burada 150 bin civarında öğrencimiz var. Çıralık, kalfalık, ustalık eğitimi alıyorlar. Biz dedik ki 'bunların ücretlerini iyileştireceğiz.' Ayrıca mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini kamu olarak biz karşılayacağız. Bunun anlamı şudur, iş dünyasının talebini doğrudan giderecek bir önlem. Mesleki eğitim merkezlerinde bugün 150 bin öğrenci bulunuyorsa, yarın bu 300, 400, 500 bin olacak. Dolayısıyla iş dünyasının sorununu çözmüş olacağız."

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"İl il sektörel beceri haritaları oluşturuluyor"

Salgın ile farklı bir sürece, farklı bir davranış ve yaşam şekline girildiğine işaret eden Elvan, "İl il sektörel beceri haritaları oluşturuyoruz. Bunları belirleyeceğiz ve eğitim programlarına destek vereceğiz." bilgisini verdi.

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Elvan, artık dijital dönüşüm çağının yaşandığını, iş yapış şekillerinin de değiştiğini, bunlara adapte olmak gerektiğini anlattı.

Dolayısıyla yetiştirecekleri elemanların bu sürece uyum sağlaması ve bu çerçevede bir program hazırlanması gerektiğini vurgulayan Elvan, "İŞKUR'un geleneksel mesleki eğitimin ötesine geçerek yeni iş alanlarına odaklanan bir yapıda faaliyet göstermesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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İstihdam teşvikinde sadeleşme

İstihdam teşviki konusunda çok sayıda düzenleme bulunduğuna dikkati çeken Elvan, bunları baştan aşağı gözden geçirdiklerini ve teşviklerin etkin olanlarını daha da güçlendireceklerini aktardı. İstihdam teşvikinde sadeleştirmeye gidecekleri bilgisini veren Elvan, şöyle devam etti:

"İlave istihdama finansman desteği sağlayacağız. 500 bin liraya kadar mikro ve küçük ölçekli firmalarımıza bu desteği sağlayacağız. Bu destek, Kredi Garanti Fonu garantisi ve kefaletiyle olacak. Sigorta primi miktarı ne kadarsa, bunlar ödedikleri kredi faizinden düşürülecek. Böylece istihdamı artırma yönünde de bir tedbir almış olacağız. Diğer yandan, nakdi ücret desteğinden faydalanan firmalar var. Kovid-19 sürecinde ücretsiz izne ayrılanlar var. Bunları da destek kapsamına alacağız. Ücretsiz izne ayrılanların da gerçekten istihdam desteğinden faydalanmasına imkan sağlayan bir mekanizmayı geliştiriyoruz. Yine istihdama yönelik 5, 6. bölgelere özel destekler veriyoruz, vereceğiz. Bundan sonraki süreçte daha uzun vadeli kredilerin verilmesiyle bunların desteklenmesine yönelik çok sayıda tedbirimiz reformların içerisinde yer alıyor."

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"Bütçe disiplini son derece önemli"

Pakette tasarruf konusuna çok yer verilmediğine yönelik eleştiriler konusunda ise Elvan, harcamalara yönelik çok ciddi tedbirler olduğunun altını çizdi.

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Hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler tarafından verilen desteklere dikkati çeken Elvan, bunların etkin şekilde verilmesinin ve gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ni kurduklarını bildiren Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada merkezi yönetimden sağlanan bir destek varsa, bunu yerel yönetimler görme imkanına kavuşacak. Yerel yönetimlerin vatandaşlara sağladığı desteği, merkezi yönetimin görmesi sağlanacaktır. Çok daha etkin, gerçek anlamda ihtiyaç sahibine ulaşması açısından son derece önemli. Şunu çok önemsiyoruz, kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. 2002'den bugüne kadar mali disiplinden asla taviz vermediğimizi çok rahat şekilde söyleyebilirim. Elbette son yıllarda bütçe açığımızda bir miktar artış söz konusu oldu ama Kovid-19 süreci bunu gerektirdi. Tüm dünyada ülkeler, bizden çok daha kötü bir tablo ile karşı karşıya. Biz özellikle kamu maliyesi açısından her türlü tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. "

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Takvim gelecek hafta salı günü açıklanacak

Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin takvimi hazırladıklarını dile getiren Elvan, "Ne var takvimimizde? Sorumlu kuruluş, ilgili kuruluşlar kimlerdir? Bu eylemi ne kadarlık bir sürede tamamlayacağız? Bunların hepsini kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü paylaşacağız. Aslında planımız cuma günü ama biraz daha ihtiyatlı olmak adına önümüzdeki hafta en geç salı günü eylem planımızı, takvimimizi sizlerle paylaşacağız. Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını da değerlendirerek, kamuoyunun takdirine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Elvan, söz konusu takvime ilişkin sadece bazı bakanlıkların teyit etmesi gereken hususlar bulunduğuna işaret ederek, "Bu takvim çerçevesinde hazırladığımız eylem planı içerisinde tüm bakanlıklarımız, ilgili kuruluşlar ve taraflar yer alacak. Ortak akılla bu düzenlemeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

EKONOMİ Cari açık verisi açıklandı

Cari açığın en çok dikkat ettikleri hususların başında geldiğine dikkati çeken Elvan, orta ve uzun vadede çözebilecekleri yapısal sorunların olduğunu ve bu alanda yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Elvan, cari açıkla mücadelede 4 temel politika ortaya koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birincisi yapısal cari açığın azaltılması, savunma sanayisinde sağladığımız gelişmeyle yapısal cari açığımızda da aslında bir miktar azalma oldu ama halen kat etmemiz gereken mesafe var diye düşünüyorum. İhracatın tabana yayılması. Uluslararası standartlarda bir kıymetli madenler piyasası oluşturulması, özellikle altın konusu burada son derece önemli. Dördüncüsü ise sanayide yeşil dönüşüm."

Yapısal cari açığın azaltacak politikalara hız vereceklerinin altını çizen Elvan, "Buradaki temel problemimiz, sanayide ithal ara mal bağımlılığımız oldukça yüksek. Bunu aşağı çekmek durumundayız. İhracatımızın teknoloji yoğunluğu istediğimiz seviyede değil. Katma değeri yüksek ürünler daha fazla ürünler üretmek zorundayız" diye konuştu.

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Elvan, yapısal cari açığa yönelik olarak küresel değer zincirlerine daha güçlü bir entegrasyon sağlamayı düşündüklerini belirterek, spesifik ürünlerde spesifik ülkelere yönelik çalışmalar başlattıklarını bildirdi.

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"Binlerce gencimizin yazılım ve donanım alanında çalışmalarını istiyoruz"

Sağlık ile yazılım ve donanım endüstrileri oluşturacaklarına işaret eden Elvan, şu değerlendirmede bulundu:

"Biliyorsunuz Savunma Sanayici İcra Komitesi Başkanlığını Cumhurbaşkanı'mız yürütüyor. Bugün, savunma sanayi alanında yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 75'lere çekmişsek bunda Cumhurbaşkanı'mızın çok önemli katkısı ve kararlığı var. Bu kararlılıkla Savunma Sanayi Başkanlığımız, alanında çok güçlü bir ekosistem oluşturdu. Sadece kamuya ait şirketler üzerinden değil özel kesim açısından da güçlü bir alt yapı oluşturdu. Bu başarının sırrı, Cumhurbaşkanı'mızın bu İcra Komitesine Başkanlık etmesi ve kararlı bir şekilde çok güçlü adımların atılması. Biz özel kesim firmalarımızı güçlendirmekle yükümlüyüz. Savunma sanayisinde çalışan özel kesim firmalarımız dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir konuma geldi."

Elvan, sağlık endüstrisi alanında birçok ürünün ithal edildiğini hatırlatarak, bu ürünleri Türkiye'de üretebilecek alt yapıya ve insan kaynağına sahip olduklarını söyledi. Elvan, şöyle devam etti:

"Türkiye, savunma sanayisinde olduğu gibi sağlık ile yazılım-donanımda endüstrileri alanında dünyada başat rolü oynayacak bir konuma gelecek. Gerekli kaynakları da ayıracağız. Bu iki alanda yoğunlaşacağız. Binlerce gencimizin yazılım ve donanım alanında çalışmalarını istiyoruz. Onları istihdam etmek istiyoruz. Bunları sağlayacağız."

Enerji verimliliğin önemini ne vurgulayan Elvan, sadece sanayi tesislerine enerji verimliliği konusunda destek verdiklerini, buna iş yerlerini ve konutları da dahil edeceklerini bildirdi.

Elvan, elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasının da önemli bir alan olduğunun altını çizerek, doğal gaz piyasasının yapılandırılması ve serbestleştirilmesi hususunun da aşamalı bir şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Elvan, "Madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi ve ruhsat sahiplerinin güveninin daha da artırılması son derece önemli. Buna yönelik düzenlemelerimiz söz konusu olacak" diye konuştu.

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Kredi Garanti Fonu teminatıyla Yatırım Teşvik Sistemi kapsamındaki 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli cazip kredi destekleri vereceklerini anlatan Elvan, bu bölgelerde son yıllarda çok önemli gelişmeler olduğunu ve çok önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Elvan, İstanbul gibi merkezlerin artık sanayileşme açısından negatif dışsallık vermeye başladığının altını çizerek, bu yüzden diğer bölgelerde sanayi koridorlarının oluşturulması gerektiğini kaydetti.

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"Yeni nesil ihtisas serbest bölgelerimizi faaliyete geçireceğiz"

Cari açığın azaltılması için ihracatın tabana yayılması noktasında yurt dışı lojistik merkezlerini son derece önemsediklerini belirten Elvan, elektronik ticaret daha da güçlenmesi açısından bunu süratle gerçekleştirip takibini de yapacaklarını bildirdi.

Elvan, dijital ortamda güçlü bir satış gerçekleştiren bir firmanın belirli ürünleri depolayarak talep edene ulaştırmasının son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "Uluslararası kuruluşların İstanbul ve değişik illerde bu tür lojistik merkezleri var. Benzer merkezleri biz Türk firmalarımız içinde oluşturacağız. Yeni nesil ihtisas serbest bölgelerimizi faaliyete geçireceğiz. Türk Eximbank ve Kredi Garanti Fonunu yeniden yapılandıracak, günün koşullarına uygun hale getireceğiz" ifadesini kullandı.

Altın konusunda da bazı tedbirler aldıklarını dile getiren Elvan, "Kıymetli maden aracı kuruluşları, rafineriler ve kuyumcular tüm aktörleriyle yeniden düzenlenecek. Bunları bütün halde değerlendiriyoruz. Kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamalar daha şeffaf ve izlenebilir hale gelecek. Piyasada kayıt dışılığın azaltılması için de tedbirleri almaya başladık." dedi.

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Sanayide yeşil dönüşümün de son derece önemli olduğuna işaret eden Elvan, bundan sonraki süreçte özellikle kredi tahsislerinde ve projelerin desteklenmesinde sanayide yeşil dönüşümün ön planda olacağını söyledi.

Yeşil üretim için Ar-Ge desteklerini artıracaklarını anlatan Elvan, yeşil finansmandan Türkiye'nin alacağı payın artırılması gerektiğini kaydetti.

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"TÜİK'e müdahale etmemiz söz konusu değil"

Bakan Elvan, Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) dair değerlendirmelere de değinerek Kurumu ilişkili bir yapıya dönüştürüleceğini söyledi.

Elvan, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK, köklü, uluslararası standartlarda çalışan Türkiye'deki en önemli kurumlarımızdan biri. TÜİK'in tüm çalışmaları hem EUROSTAT'a hem de uluslararası kuruluşlara açık. Ama TÜİK üzerinden bir takım spekülatif söylemler, TÜİK üzerinden siyaset yapılan bir takım yaklaşımlar söz konusu. Bunları tasvip etmem mümkün değil."

Gerek Kalkınma Bakanlı gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı döneminde TÜİK'e en ufak bir talimat verme ve süresinden önce bilgi alma talebinin söz konusu olmadığını ve olamayacağını vurgulayan Elvan, "Enflasyon ile ilgili verileri, vatandaşlarımız saat 10.00'da öğreniyorsa ben de onlarla birlikte saat 10.00'da öğreniyorum. TÜİK'e müdahale etmemiz söz konusu değildir. TÜİK'i ilişkili kuruma dönüştüreceğiz, en kısa sürede de bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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