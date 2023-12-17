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Ekonomi

Bakan Göktaş 2 bin 392 engelli memur ataması daha yapılacağını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla birlikte 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını yapacağız" açıklamasını yaptı.

11:28 - 17/12/2023 Pazar
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Mahinur Özdemir Göktaş
Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş
, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Göktaş, Bakanlığının Genel Kurul'daki 2024 yılı bütçesi görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Bir gazetecinin kamuoyunda "engelli atamalarına ilişkin bir beklenti söz konusu" olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını 12 kat artırdıklarına dikkati çekti.


Şubat ayında da engelli memur ataması yapıldığını hatırlatan Göktaş,
"Yeni yıl ile 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğimizin müjdesini paylaşmak isterim. Böylece bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaşımızın istihdamını sağlamış olacağız."
diye konuştu.



#Mahinur Özdemir Göktaş
#engelli
#memur
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