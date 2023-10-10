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Ekonomi

Bakan Göktaş duyurdu: Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Pınar Görgü
10:32 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Aile Destek Programı kapsamında, bu ay 4,1 milyar TL ödeme yapıldı.

Aile Destek Programı kapsamında, bu ay 4,1 milyar TL ödeme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı’nda bugüne kadar hanelere 52,2 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.


Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini aktaran Göktaş, "
Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz"
ifadesini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş,
"İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapacağız"
bilgisini verdi.

"Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz"

Bakan Göktaş, Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin de Türkiye Aile Destek Programı'na eklenerek söz konusu desteğin genişletildiğini hatırlattı. Göktaş, şöyle devam etti:

"Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz"


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Türkiye Aile Destek Programı
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