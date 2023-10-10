Bakan Göktaş duyurdu: Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile Destek Programı kapsamında, bu ay 4,1 milyar TL ödeme yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı’nda bugüne kadar hanelere 52,2 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.
"Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz"
Bakan Göktaş, Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin de Türkiye Aile Destek Programı'na eklenerek söz konusu desteğin genişletildiğini hatırlattı. Göktaş, şöyle devam etti: