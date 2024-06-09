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Ekonomi

Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Yaşlı ve engellilerin haziran aylıkları hesaplara aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplam tutarın 4,8 milyar lira olduğunu duyurdu.

11:35 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:44 - 9/06/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

​​​​​​​Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal hayata etkin katılımları ve bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlıların yanlarında olduklarını vurguladı.


Bu kapsamda, haziran ayı için yaklaşık 2,7 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. ​​​​​​​




#yaşlı ve engelli aylıkları
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#ekonomi
39 dakika önce
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