Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt rezervlerinin 115,6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldiğini açıkladı. Bakan Şimşek, "Böylece son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi." dedi.