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Ekonomi

Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta başlayacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıkladı.

23:52 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Türk Lirası (Arşiv)

Türk Lirası (Arşiv)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda programın uzatıldığına dair müjdeyi geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini belirten Bakan Göktaş, ödemelerin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıkladı.

Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."




#Türkiye Aile Destek Programı
#Ödemeler
#Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
#Mahinur Özdemir Göktaş
14 dakika önce
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