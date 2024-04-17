Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını bildirdi.
Ülke genelinde uygulanıyor
Ekiplerin engelli ve yaşlı vatandaşların hanelerini düzenli bir şekilde ziyaret ederek, ev ve kişisel temizliklerini sağlayacaklarının altını çizen Bakan Göktaş, ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan destek için belirli periyotlarla olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bu kaynağın aktarılacağını bildirdi.