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Ekonomi

Bakan Göktaş müjdeyi verdi: Destek ödemeleri programında bütçe artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yılki bütçesini 2,8 milyar TL'ye yükselttiklerini duyurdu.

10:11 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ulusal Vefa Programı ödemeleri yükseltildi
Ulusal Vefa Programı ödemeleri yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını bildirdi.


Bakanlık olarak, yaşlı ve engelli vatandaşların sağlıklı ve aktif hayat sürmeleri için çalıştıklarını belirten Bakan Göktaş,
“Sosyal hizmet modellerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve günün şartları doğrultusunda iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
dedi.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Ulusal Vefa Programı'na yaşlı ve engelli vatandaşın temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 1,6 milyar TL kaynak aktardıklarını hatırlatan Bakan Göktaş,
“Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önemli buluyoruz. Bu doğrultuda Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yılki bütçesini 2,8 milyar TL'ye yükselttik”
diye konuştu.

Ülke genelinde uygulanıyor

Ekiplerin engelli ve yaşlı vatandaşların hanelerini düzenli bir şekilde ziyaret ederek, ev ve kişisel temizliklerini sağlayacaklarının altını çizen Bakan Göktaş, ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan destek için belirli periyotlarla olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bu kaynağın aktarılacağını bildirdi.


128 bin kişi yararlandı

Ulusal Vefa Programı aracılığıyla ihtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli vatandaşlar ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizliklerini sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş,
“2022 yılının Ağustos ayında ulusal program haline getirdiğimiz Ulusal Vefa Programından şimdiye kadar yaklaşık 128 bin vatandaşımız yararlandı”
ifadelerini kullandı.


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#yaşlı ve engelli aylıkları
#ekonomi
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