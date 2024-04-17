“Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önemli buluyoruz. Bu doğrultuda Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yılki bütçesini 2,8 milyar TL'ye yükselttik”