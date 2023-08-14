Bakan Işıkhan duyurdu: 1.7 milyondan fazla işletmeye 64 milyar lirayı aşan asgari ücret desteği sağladık

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan bilgilere göre, 1 milyon 781 bin 89 işletmeye bu yılın ocak ve mayıs aylarında 13,1 milyar lira, 2016 yılından itibaren ise 64,4 milyar lira asgari ücret desteği sağlandı.