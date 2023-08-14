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Ekonomi

Bakan Işıkhan duyurdu: 1.7 milyondan fazla işletmeye 64 milyar lirayı aşan asgari ücret desteği sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 7 yılda 1.7 milyondan fazla işletmeye 64 milyar liranın üzerinde asgari ücret desteği sağladıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizi daha müreffeh yarınlara işverenlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

20:22 . 14/08/2023 Pazartesi
IHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan bilgilere göre, 1 milyon 781 bin 89 işletmeye bu yılın ocak ve mayıs aylarında 13,1 milyar lira, 2016 yılından itibaren ise 64,4 milyar lira asgari ücret desteği sağlandı.

"Ülkemizi daha müreffeh yarınlara hazırlayacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,
“Son 7 yılda 1.7 milyonun üzerinde işletmeye 64 milyar lirayı aşkın asgari ücret desteği sağladık. Ülkemizi daha müreffeh yarınlara işverenlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte hazırlayacağız”
ifadelerini kullandı.

Bakan paylaşımında şu görsellere de yer verdi:



#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat Işıkhan
#Asgari ücret
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