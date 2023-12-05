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Ekonomi

Deprem bölgesi için yeni karar: 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgedeki vatandaşlar için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. Işıkhan, sağlığa erişimde yapılan uygulamaların detaylarını tek tek anlattı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:49 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 10:52 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Deprem bölgesinde sağlığa erişim uygulamasının süresi uzatıldı.
Deprem bölgesinde sağlığa erişim uygulamasının süresi uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgedeki vatandaşlar için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldığını bildirdi.


Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afet bölgesinde yaşayan vatandaşların sıkıntılarını gidermenin, yaşamlarını daha kolay hale getirmenin en önemli gündem maddeleri olduğunu belirtti.


Katılım payı alınmayacak durumlar

Vatandaşlar rahata kavuşana, şehirler tamamen imar olana kadar çalışmaya devam edeceklerini bildiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, kurumla (SGK) sözleşmeli sağlık sunucularına müracaat edilmesi ve doğal afet provizyonu alınması halinde Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, tıbbi malzeme, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmayacaktır. Kurumla (SGK) sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/merkezler) zorunlu statik IP uygulaması kaldırılmıştır"





#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat Işıkhan
#deprem bölgesi
#Afet Bölgesi
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