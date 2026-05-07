Bakan Işıkhan duyurdu: SGK prim borçlarında taksit süresi 72 aya çıkıyor

15:067/05/2026, Perşembe
DHA
Bakan Işıkhan duyurdu, SGK prim borçlarında yeni dönem.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Meclise verilen kanun teklifi ile, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil-taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Meclise verilen kanun teklifi ile, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil-taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

