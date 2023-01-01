Bakan Işıkhan: En düşük memur maaşı 33 bin liraya çıkacak

"BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. 1 milyon BAĞ-KUR'lumuzu kapsayacak. Aile Koruma Kalkanı kapsamında her ailede en az bir kişinin, gençler öncelikli olmak üzere çalışması, belirli süreyle sigorta primlerinin tamamının karşılanması sağlanacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek."