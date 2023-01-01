Bakan Işıkhan: En düşük memur maaşı 33 bin liraya çıkacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da gazetecilere açıklama yaptı.
Memur maaşlarına dikkati çeken Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.
2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacak
Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.
Emekli maaşıyla ilgili çalışmalar sürüyor
Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.
'Maaşı henüz bağlanmayan EYT'liler yıl sonuna kalmadan haklarına kavuşacak'
EYT kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işleminin yapıldığını söyleyen Işıkhan, maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin yıl sonuna kalmadan haklarına kavuşacağını belirtti.
Seçim vaatleri kapsamında da pek çok düzenlemenin peyderpey hayata geçeceğini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:
- Bakan Işıkhan birinci dereceye ulaşmış tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verileceğini de hatırlattı.
Yaşlı bakım sigortasının da hayata geçirilecek düzenlemelerden olduğunu belirtti.