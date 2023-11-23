Bakan Işıkhan: Müslüman ülkeler Gazze için birlikte hareket etmeli

"Gazze'de masum sivilleri hedef alan, insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyor, hatta lanetliyoruz. İsrail’in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güney bölgelerine taşınması yönündeki açıklaması, kabul edilemez olduğu kadar uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. İsrail-Filistin çatışmasına adil bir çözüm bulunmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barış mümkün değildir"