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Bakan Işıkhan: Türkiye genelinde toplam 343 bin 770 açık iş tespit ettik

Bakan Işıkhan: Türkiye genelinde toplam 343 bin 770 açık iş tespit ettik

12:4214/04/2025, Pazartesi
DHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Böylelikle açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Böylelikle açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artış gösterdi.


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