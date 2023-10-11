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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ile ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye verilecek olan 5 bin TL'lik ikramiyeye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Emekli ikramiyeleri ile ilgili kapsam genişlemeyecek." dedi.

12:10 . 11/10/2023 الأربعاء
Yeni Şafak

Ayrıntılar geliyor...



#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Emekli
#İkramiye
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