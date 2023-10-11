Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ikramiye müjdesini açıkladı. Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'de emeklilerle ilgili bir müjde kararı alındığını da duyurdu ve "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi. Peki, Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?