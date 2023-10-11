Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ile ilgili açıklama

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Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası verdi. Erdoğan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. Peki emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emekli zammı ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerle ilgili beklenen düzenlemeyi açıkladı. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ikramiye müjdesini açıkladı. Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'de emeklilerle ilgili bir müjde kararı alındığını da duyurdu ve "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık." dedi. Peki, Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?
Son dakika emekli maaş zammı haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası emekli maaşı zamlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. Peki emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek? Çalışan emekliler ikramiye alacak mı?