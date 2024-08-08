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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan emeklilere mesaj: Her türlü kolaylığı sağlayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 2024 Emekliler Yılı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin, "Daima yanında olduğumuz Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına, her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kulandı.

13:10 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:40 - 8/08/2024 Perşembe
AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda, yıllar boyunca emeklerini ortaya koyan emekliler için çalıştıklarını belirtti.

Emeklilere minnet ve saygılarını ifade etmek adına, tüm illerde birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu ile anlaşmalar imzalamaya devam edildiğini, yeni uygulamaların hizmete alındığını kaydeden Bakan Işıkhan, "Daima yanında olduğumuz Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına, her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.



#2024 Emekliler Yılı
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat ışıkhan
#Emekliler
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