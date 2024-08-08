Bakan Işıkhan'dan emeklilere mesaj: Her türlü kolaylığı sağlayacağız

Yerel seçimlerden önce araştırma verilerine dayanarak siyasetin geleceği ve seçim sonuçları ile ilgili bazı öngörüler ortaya koymuştum. 2023 genel seçimlerinden önce Altılı Masa’nın hayli popüler olduğu günlerde, ‘AK Parti’nin ikinci yirmi yılı’ makalesini yazmış, Cumhur İttifakı’nın iktidar olmak için altılı masadan daha avantajlı olduğunu iddia etmiş ve seçim gecesine kadar da olgunlaşmış fikrimin arkasında durmuştum. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken GENAR araştırma olarak birinci tur sonucu açıklamadık;