Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammına ilişkin açıklama: İnşallah uzlaşmayla sonlandıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhan
, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Işıkhan, 1 Ağustos'ta başlayacak memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerine katılma durumunun sorulması üzerine, "
Tabii tabii. Zaten bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda yapacağız. Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız''
dedi.
#Vedat Işıkhan
#7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri
#memur ve memur emeklileri
2 saat önce