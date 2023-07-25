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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammına ilişkin açıklama: İnşallah uzlaşmayla sonlandıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'' dedi.

12:08 . 25/07/2023 Salı
DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhan
, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Işıkhan, 1 Ağustos'ta başlayacak memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerine katılma durumunun sorulması üzerine, "
Tabii tabii. Zaten bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda yapacağız. Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız''
dedi.




#Vedat Işıkhan
#7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri
#memur ve memur emeklileri
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