Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammına ilişkin açıklama: İnşallah uzlaşmayla sonlandıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Marmaray’ın 10 yılda 1 milyar yolcu taşıyarak tüm rekorları altüst ettiğini açıkladı. Uraloğlu, “Marmaray, 64 ülkeden oluşan 745 milyonluk Avrupa Kıtası nüfusundan daha fazla yolucuyu taşımış durumda. Bu bir yatırım ve işletme başarısıdır” dedi.