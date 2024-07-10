Bakan Kacır: 594 milyar lira sabit yatırımla 246 bin istihdamın önünü açtık

"İklim krizleri, pandemi, küresel göç ve bölgesel savaşlar; gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için tarım ve gıdayı ikamesi mümkün olmayan sektörler hâline getiriyor. Biz de tarım ve sanayii politikalarımızı buna göre şekillendiriyor ve güncelliyoruz. Özellikle tarım ürünlerimizin en önemli müşterisi konumundaki gıda sanayiimizi çok yönlü destekleyerek yatırım, üretim, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda öncü sektörlerimiz arasında yerini almasını sağladık. 2002'den bugüne gıda ürünleri imalatına yönelik olarak 8 bin 268 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu teşvikler kapsamında 594 milyar lira sabit yatırımla 246 bin istihdamın önünü açtık. 11'i Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 201 Organize Sanayi Bölgemizde girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, gıda ürünleri imalatı gerçekleştiriyor ve bu işletmelerde yaklaşık 185 bin kişiye istihdam olanağı sunuluyor"