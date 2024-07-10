Bakan Kacır: 594 milyar lira sabit yatırımla 246 bin istihdamın önünü açtık

Bu yıl İstanbul'da 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri fuarı açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla yapıldı. 10-13 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan fuarın açılış töreninde Bakan Kacır'ın yanı sıra (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, dernek başkanları ve yabancı yatırımcılar hazır bulundu. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Kacır ve beraberindeki heyet, fuar alanında bulunan stantları gezerek ürünleri denedi ve üreticilerden bilgi aldı.
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'680 projeye 3,2 milyar lira destek olduk'
'Osmaniye yer fıstığı ve Bingöl balının coğrafi işaret almasının mutluluğunu yaşıyoruz'
"Bugün itibarıyla tescilli bin 600 coğrafi işaret ve geleneksel ürüne sahibiz" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Kacır, "Bugün iki coğrafi işaretli ürünümüzün daha, Osmaniye Yer Fıstığı ve Bingöl Balının da Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili almasının mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle son dönemde coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin uluslararası tanınırlığını ve ekonomik değere dönüşmesini hızlandırabilmek, güçlendirebilmek adına Avrupa Birliği coğrafi işaret tescillerinde bir atak yaptık. Ve bu sayede 23 ürünümüzün Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili almasını sağladık. Bu listeyi büyütmeye, genişletmeye ve bu listeye dahil olan tüm ürünlerimizi muhafaza etmeye ve onlardan daha fazla ekonomik değer üretebilmek adına sizlerin, girişimcilerin, yatırımcıların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.