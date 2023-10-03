|
Ekonomi

Bakan Kacır detayları paylaştı: Depremden etkilenen dört ilde binlerce kişiye istihdam sağlayacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki bazı yerlerin sanayi alanı olarak belirlenmesi"ne ilişkin kararı yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da söz konusu projenin detaylarını paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kacır, projeyle Türkiye'nin kalkınma sürecine katkı sağlanacağını ve binlerce vatandaşa istihdam fırsatı sağlanacağını belirtti.

23:36 . 3/10/2023 Salı
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerden etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da yeni sanayi alanı kurulmasını öngören projeye ilişkin detayları paylaştı.

Kacır, X sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'daki bazı yerlerin sanayi alanı olarak belirlenmesi"ne ilişkin kararla toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanı kurulacağını ifade etti.

Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla deprem bölgesi illerimiz Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kuracağız. Kurulacak sanayi alanları sadece bölgenin değil tüm ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacak ve binlerce vatandaşımıza istihdam fırsatı sunacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, "Adıyaman Kayaönü Sanayi Alanı" için 49 hektar, Kahramanmaraş'ın "Alibeyuşağı Sanayi Alanı" için 108 hektar, "Dulkadiroğlu Çınarlı 1 Sanayi Alanı" için 235 hektar, Dulkadiroğlu Çınarlı 2 Sanayi Alanı" için 368 hektar, "Dulkadiroğlu Halkaçayırı Sanayi Alanı" için 146 hektar, "Urumoğlu Sanayi Alanı" için 48 hektar ve "Pazarcık Yol Boyu Sanayi Alanı" için 11 hektarlık alan kullanılacak.

"Malatya Battalgazi Fırıncı Sanayi Alanı" için 190 hektar, "Eski Malatya Battalgazi Sanayi Alanı" için 3 hektar ve "Şanlıurfa Akçakale Sanayi Alanı" olarak ise 295 hektarlık alan belirlendi.




#Adıyaman
#DEPREM
#Kahramanmaraş
#Malatya
#Resmi Gazete
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
#sanayi alanı
#Şanlıurfa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, zorlu Manchester United deplasmanından 3-2 galip ayrıldı | ÖZET