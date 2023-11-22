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Ekonomi

Bakan Kacır duyurdu: 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

11:35 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:51 - 22/11/2023 Çarşamba
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fatih Kacır
, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

Kacır
"Zonguldak Ereğli’de, Batman merkez, Diyarbakır Bismil, İstanbul Şile, Bursa Gemlik gibi afetten etkilenen bölgelerimizde hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ’ler, program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz olarak erişiyor olacaklar. Kredi ilk 12 ayı geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak."
dedi.

Ayrıntılar geliyor...

#Fatih Kacır
#Kredi
#destek
18 dakika önce
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Fırtına, yağış ve selden etkilenen KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi ödemesi yapılacak