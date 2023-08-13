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Ekonomi

Bakan Kacır duyurdu: Ayaş domatesi AB tescili için son aşamada

Ayaş domatesinin Avrupa Birliği'nde (AB) tescili için son aşamaya gelindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yılın ocak ayında başlatılan Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna 12 coğrafi işaret başvurusu yapıldığını belirtti.

13:05 . 13/08/2023 Pazar
AA
AB'de tescilli coğrafi işaretlerinin sayısı 15'e yükselecek.

AB'de tescilli coğrafi işaretlerinin sayısı 15'e yükselecek.

Kacır, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin, yerel değerleri için TÜRKPATENT aracılığıyla AB Komisyonuna coğrafi işaret başvurularının sürdüğünü dile getirdi.


Bu yılın ocak ayında başlatılan Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği kapsamında, ilk kez doğrudan TÜRKPATENT tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinden 12 ürün seçilerek AB Komisyonuna coğrafi işaret başvurusu yapıldığına işaret eden Kacır, "Bu başvurular arasında Ayaş domatesinin AB'de tescili için son aşamaya gelindi" ifadesini kullandı.


Kacır, AB'nin resmi gazetesinde 3 ay sürecek ilan aşamasının tamamlanmasıyla tescil edilecek olan başkentin en özel tarım ürünlerinden Ayaş domatesinin AB'de tescilli coğrafi işaretler arasında yerini alacağını kaydederek, coğrafi işaretlerin uluslararası düzeyde tescili için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ayaş domatesi AB'de en kısa sürede yayımlanan coğrafi işaret

Bakan Kacır, Ayaş domatesinin Türkiye'nin AB Komisyonu nezdinde en kısa süre içinde yayımlanan coğrafi işaret başvurusu olduğuna dikkati çekti.


Türkiye'nin AB nezdinde 13 tescilli coğrafi işareti bulunduğunu ifade eden Kacır,
"İlan aşamasında olan Milas yağlı zeytininin itiraz süresi 16 Ağustos'ta, Ayaş domatesinin itiraz süresi 4 Kasım'da sona erecek. 2023 yılı bitmeden AB'de tescilli coğrafi işaretlerimizin sayısı 15'e yükselecek" d
eğerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin AB'de tescilli Antakya künefesi, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Çağlayancerit cevizi, Edremit zeytinyağı, Gaziantep baklavası, Gemlik zeytini, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Suruç narı ve Taşköprü sarımsağı olmak üzere 13 coğrafi işareti bulunuyor. Bunun yanında AB'de ilan aşamasında olan iki, inceleme süreçleri devam eden 42 coğrafi işaret başvurusu yer alıyor.



#Avrupa Birliği
#ayaş domatesi
#TÜRKPATENT
#Mehmet Fatih Kacır
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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