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Ekonomi

Bakan Kacır duyurdu: KOSGEB'ten 715 milyon lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB İş Geliştirme Desteği'nin 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonucunda 521 projeye 715 milyon lira destek sağlayacaklarını bildirdi.

12:25 - 23/08/2024 Cuma
DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvurularının sonuçlandığını açıkladı.


Bakan Kacır, sosyal medya hesabından KOSGEB İş Geliştirme Desteği'ne ilişkin paylaşım yaptı.


Kacır, sosyal medya paylaşımında
"Kalkınmamızın dinamosu KOBİ'lerimizi desteklemeye devam ediyoruz.
KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı. 521 projeye 715 milyon TL destek sağlayacağız. 81 ilimizde KOSGEB sahada ve girişimcilerimizin daima yanında"
ifadelerini kullandı.





#KOSGEB
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Mehmet Fatih Kacır
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