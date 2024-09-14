Bakan Kacır: G20 üyeleri arasında en uygun fiyatlı internet sağlayan ikinci ülkeyiz

Türkiye olarak, dijital altyapımızı güçlendiriyor, özellikle merkezlere uzak bölgelerde yüksek hızlı, güvenli ve uygun fiyatlı internet sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. G20 ülkeleri arasında en uygun internet fiyatları sunan ikinci ülkeyiz. E-Devlet Kapısı platformumuzla 66 milyon vatandaşımıza 8 binden fazla hizmet sunuyoruz. Bu sayede, vatandaşlarımıza en hızlı ve etkili şekilde hizmet ediyor, dijital devlet anlayışında öncü bir rol üstleniyoruz. Yapay zekânın şeffaf, etik ve sorumlu bir şekilde geliştirilip kullanıldığında, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın katalizörü olacağını ifade ettim. Yapay zekanın dev şirketlerin haksız ve manipülatif pazarlar oluşturan olumsuz davranışlarının daha da yaygınlaşmasını önleyecek şekilde demokratikleşmesinin küresel etik değerlerin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini belirttim.