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Ekonomi

Bakan Kacır: G20 üyeleri arasında en uygun fiyatlı internet sağlayan ikinci ülkeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brezilya'nın ev sahipliğinde, Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı. Kacır, Türkiye'nin dijital açıdan kapsayıcı bir toplum oluşturma hedefine sahip olduğunu belirterek, “Özellikle merkezlere uzak bölgelerde bağlantıyı genişletiyor ve elektronik iletişim altyapımızı geliştiriyoruz. Sabit ve mobil genişbant ağları kurarak yüksek hızlı, güvenli ve uygun fiyatlı internet sunuyoruz” dedi.

16:07 - 14/09/2024 Cumartesi
DHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Dijital Kapsayıcılık Evrensel ve Anlamlı Bağlanabilirlik, Dijital Devlet- Güvenilir ve Kapsayıcı Dijital Kamu Altyapısı İnşa Etmek, Çevrimiçi Doğru ve Güvenilir Bilgi ve Dijital Ekonomide Güven ile Sürdürülebilir Kalkınma ve Eşitsizliklerin Giderilmesi İçin Yapay Zeka” başlıklarında düzenlenen iki ayrı oturumda konuştu.


Yapay zekanın sağladığı faydaların tüm insanlığın kullanımına sunulmadığında, eşitsizlikleri daha da derinleştireceğini söyleyen Kacır,
“Tarih, ahlaki ve etik ilkeler doğrultusunda yönlendirilmediğinde, teknolojik ilerlemelerin insanlık için büyük felaketlere yol açtığı sayısız örnekle doludur. Bu durum, Filistin'de yaşanan olaylarda da çok net bir şekilde görülmektedir. Filistin'deki zulüm, teknolojik gücün etik ilkeler doğrultusunda kullanılmadığında, insanlık için nasıl bir yıkıma yol açabileceğini açıkça göstermektedir”
ifadesini kullandı.

Kacır, bazı sosyal medya platformlarının Filistin'e destek mesajlarına kısıtlama getirmesini, “G20 üye devletleri olarak; bazı dijital şirketlerin dünyadaki hükümetlerin yasama egemenliğine müdahale eden, rastgele, öngörülemez ve gayri-şeffaf karar verme süreçleri aracılığıyla ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı eylemlerine kararlılıkla karşı durmalıyız” dedi. Brezilya temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

“Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na iştirak ettim. Dijital dönüşümün insanlık için önemli bir fırsat olduğunu ancak kaydedilen onca teknolojik ilerlemeye rağmen, dünya nüfusunun üçte birinin halen internet erişiminden yoksun bir şekilde yaşadığını ifade ederek, acil küresel inisiyatifler başlatmanın elzem olduğunu vurguladım. Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'nın ev sahibi ülkesi olarak, kuruluşun dijital uçurumu kapatma konusundaki rolünün altını çizdik.

Türkiye olarak, dijital altyapımızı güçlendiriyor, özellikle merkezlere uzak bölgelerde yüksek hızlı, güvenli ve uygun fiyatlı internet sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. G20 ülkeleri arasında en uygun internet fiyatları sunan ikinci ülkeyiz. E-Devlet Kapısı platformumuzla 66 milyon vatandaşımıza 8 binden fazla hizmet sunuyoruz. Bu sayede, vatandaşlarımıza en hızlı ve etkili şekilde hizmet ediyor, dijital devlet anlayışında öncü bir rol üstleniyoruz. Yapay zekânın şeffaf, etik ve sorumlu bir şekilde geliştirilip kullanıldığında, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın katalizörü olacağını ifade ettim. Yapay zekanın dev şirketlerin haksız ve manipülatif pazarlar oluşturan olumsuz davranışlarının daha da yaygınlaşmasını önleyecek şekilde demokratikleşmesinin küresel etik değerlerin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini belirttim.

G20 üye devletleri olarak; bazı dijital şirketlerin hükümetlerin yasama egemenliğine müdahale eden, şeffaf olmayan ve öngörülemez karar verme süreçleri aracılığıyla ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı eylemlerine kararlılıkla karşı durmamızın şart olduğunun altını çizdim. Gazze'deki zulmün, teknolojik gücün etik ilkeler doğrultusunda kullanılmadığında, insanlık için nasıl bir yıkıma yol açabileceğini açıkça göstermekte olduğu anlattım. Türkiye, bir yandan mevcut eşitsizliklerin daha da derinleşmesini önleyen, öte yandan dijital dönüşümün beraberinde getirdiği faydaların herkese erişilebilir kılındığı bir geleceğe katkıda bulunmaya devam edecektir. Toplantı sonunda, herkes için internet erişimi, dijital devlet hizmetlerinin genişletilmesi ve yapay zekânın faydalarının adil paylaşımı için G20 üyelerinin birlikte çalışacağını taahhüt eden Bakanlar Bildirgesini kabul ettik.”

Uluslararası iş birliği çağrısı

Bakanlar toplantısının ilk oturumunda konuşan Kacır, her bireyin, konumu ne olursa olsun, fırsatlara erişiminin sağlanmasının elzem olduğunu söyleyerek, “Kaydedilen onca teknolojik ilerlemeye rağmen, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan 2,6 milyar insan hâlâ internet erişiminden yoksundur. Bu dijital uçurumu kapatmak için acil küresel inisiyatifler geliştirmek gerekmektedir. Dijital eşitsizliği azaltma konusunda ulusal çabalar önemlidir, ancak sürdürülebilir kalkınmanın elde edilmesinde uluslararası iş birlikleri elzemdir.” dedi


Kapsayıcı yaklaşım

TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsünde yürütülen projelerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin kapsayıcı yaklaşımı yansıttığını hatırlatan Kacır, “STK'lar da dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların katkıları ve uluslararası kuruluşların yapay zeka politikalarının temel unsurları, Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisi hazırlanırken dikkate alınmıştır. Türkiye, yapay zekanın kamu yararına kullanılması ve yapay zekanın faydalarının adil bir düzende herkesin istifade edebileceği şekilde dağıtılmasını sağlamaya kararlıdır. Bu anlayış; dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin de faydasına olan bir anlayıştır” ifadesini kullandı.


Filistin örneği

  • Yapay zekanın sağladığı faydaların tüm insanlığın kullanımına sunulmadığında, eşitsizlik ve farklılıkları daha da derinleştireceğinin altını çizen Kacır şöyle devam etti: “Tarih, ahlaki ilkeler ışığında yönlendirilmediğinde, teknolojik gelişmelerin insanlık için büyük felaketlere yol açtığı sayısız örnekle doludur. Bu durum, Filistin'de yaşanan olaylarda da çok net bir şekilde görülmektedir. Gazze'deki zulüm, teknolojik gücün etik ilkeler doğrultusunda kullanılmadığında, insanlık için nasıl bir yıkıma yol açabileceğini açıkça göstermektedir.”



#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Mehmet Fatih Kacır
#G20
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