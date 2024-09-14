Bakan Kacır: G20 üyeleri arasında en uygun fiyatlı internet sağlayan ikinci ülkeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Dijital Kapsayıcılık Evrensel ve Anlamlı Bağlanabilirlik, Dijital Devlet- Güvenilir ve Kapsayıcı Dijital Kamu Altyapısı İnşa Etmek, Çevrimiçi Doğru ve Güvenilir Bilgi ve Dijital Ekonomide Güven ile Sürdürülebilir Kalkınma ve Eşitsizliklerin Giderilmesi İçin Yapay Zeka” başlıklarında düzenlenen iki ayrı oturumda konuştu.
Kacır, bazı sosyal medya platformlarının Filistin'e destek mesajlarına kısıtlama getirmesini, “G20 üye devletleri olarak; bazı dijital şirketlerin dünyadaki hükümetlerin yasama egemenliğine müdahale eden, rastgele, öngörülemez ve gayri-şeffaf karar verme süreçleri aracılığıyla ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı eylemlerine kararlılıkla karşı durmalıyız” dedi. Brezilya temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kacır, şu ifadeleri kullandı:
Uluslararası iş birliği çağrısı
Bakanlar toplantısının ilk oturumunda konuşan Kacır, her bireyin, konumu ne olursa olsun, fırsatlara erişiminin sağlanmasının elzem olduğunu söyleyerek, “Kaydedilen onca teknolojik ilerlemeye rağmen, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan 2,6 milyar insan hâlâ internet erişiminden yoksundur. Bu dijital uçurumu kapatmak için acil küresel inisiyatifler geliştirmek gerekmektedir. Dijital eşitsizliği azaltma konusunda ulusal çabalar önemlidir, ancak sürdürülebilir kalkınmanın elde edilmesinde uluslararası iş birlikleri elzemdir.” dedi
Kapsayıcı yaklaşım
TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsünde yürütülen projelerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin kapsayıcı yaklaşımı yansıttığını hatırlatan Kacır, “STK'lar da dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların katkıları ve uluslararası kuruluşların yapay zeka politikalarının temel unsurları, Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisi hazırlanırken dikkate alınmıştır. Türkiye, yapay zekanın kamu yararına kullanılması ve yapay zekanın faydalarının adil bir düzende herkesin istifade edebileceği şekilde dağıtılmasını sağlamaya kararlıdır. Bu anlayış; dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin de faydasına olan bir anlayıştır” ifadesini kullandı.
Filistin örneği
- Yapay zekanın sağladığı faydaların tüm insanlığın kullanımına sunulmadığında, eşitsizlik ve farklılıkları daha da derinleştireceğinin altını çizen Kacır şöyle devam etti: “Tarih, ahlaki ilkeler ışığında yönlendirilmediğinde, teknolojik gelişmelerin insanlık için büyük felaketlere yol açtığı sayısız örnekle doludur. Bu durum, Filistin'de yaşanan olaylarda da çok net bir şekilde görülmektedir. Gazze'deki zulüm, teknolojik gücün etik ilkeler doğrultusunda kullanılmadığında, insanlık için nasıl bir yıkıma yol açabileceğini açıkça göstermektedir.”