Bakan Kacır: Kahramanmaraş'a 34 milyon liralık yatırım sözleşmesi imzaladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın iyileştirilmesi kapsamında DOĞAKA ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Kuyumcular Odası tarafından yürütülen projenin imza öreni, EXPO 2023 alanında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin konuşmasının ardından kürsüye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, depremden etkilenen 11 ili birlikte ayağa kaldıracaklarını belirtti. Devlet olarak depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraşlının yanında yer aldıklarını, bu çerçevede ilk olarak depremzedelerin yaralarının sarıldığını kaydeden Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bölgenin acil ihtiyaçlarının temini noktasında da sanayicilerle yakın iş birliği içinde olduklarını ifade etti.
"Firmalarımızın uğradığı hasar 60 milyar liranın üzerinde"
"KOBİ'lere 302 milyon lira kredi kullandırdık"
Kahramanmaraş'ta üretimin çarklarının önümüzdeki dönemde daha hızlı dönmesi için Elbistan, Afşin ve Dulkadiroğlu'nda toplam 1046 hektarlık alana sahip 3 bölgenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sanayi alanı ilan edildiğini belirten Bakan Kacır, şunları söyledi:
"Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı'nı başlattık"
Depremin etkilerinin en aza indirilmesi için kalkınma ajanslarının aktif rol aldığını kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şöyle devam etti:"Altyapının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, ekonomik toparlanmanın hızlanması, sosyal ve kültürel canlanmanın sağlanması, bölgenin afetlere dayanıklılığının artırılması amacıyla 1 milyar kaynak aktardığımız Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı'nı başlattık. Yerel kurumlarımızın afet sonrası toparlanma faaliyetlerine daha fazla kaynak aktarabilmeleri için, belediyelerimizin, il özel idarelerimizin ve sanayi ve ticaret odalarımızın kalkınma ajanslarına aktardıkları yerel katkı paylarından 2023 ve 2024 yılları için vazgeçtik. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Üreten Şehirler Programı gibi, 'Bölgesel Kalkınma Amaçlı Tematik Merkezi Programlar' kapsamında Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgemizin kalkınması için destek sağladık. Bu programlar kapsamında deprem bölgesinde 784 milyon bütçeli 41 projeyi destekleme kararı aldık.
İşte bugün bu çalışmalar kapsamında desteklediğimiz, 34 milyon lira bütçeli 4 projemizin sözleşmelerini imzalayacağız. Bu projelerimizi detaylı anlatmayacağım ama kısaca değinmek istiyorum. Kahramanmaraş Kuyumcular Odamızın faydalanıcısı olduğu, 24 milyon bütçeli Kahramanmaraş Arasa Otoparkı Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu projesi ile Arasa Çok Katlı Otoparkını 186 bağımsız bölüme ayrılacak şekilde düzenleyeceğiz. 22 Haziran’da gerçekleşecek ihalenin ardından iki ay içerisinde esnafımıza tahsis ediyoruz. Bu projeden iş yerleri yıkılan esnafımız başta olmak üzere yaklaşık 150 kuyumcu imalathanesinin yararlanmasın bekliyoruz.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin yararlanıcısı olduğu, 6 milyon bütçeli Soğuk Hava Deposu Kasa Üretim Tesisi ile 2015 yılında yine ajansımızın güdümlü proje desteğiyle kurduğumuz Göksun Soğuk Hava Deposu Tesisi ‘ne entegre plastik kasa üretimi tesisi kuruyoruz. Bu sayede başta elma olmak üzere diğer meyve üreticilerinin de hasat sonrası ürün kayıplarını en aza indirecek, pazarlama imkanlarını artıracağız. Bir diğer projemiz Elbistan Tekstil Atölyesi. Elbistan Belediyemizin yararlanıcısı olduğu 3 milyon lira bütçeli proje ile Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hazır giyim atölyesi kuracağız. Böylece özellikle kadınlar ve gençlerimizin gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını destekleyerek bölgenin kalkınmasını sağlayacağız. Diğer projemiz ise depremden etkilenen dar gelirli çiftçilerin çilek üretimi ile desteklenmesi projesi. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yararlanıcı olduğu bu proje ile toplam 50 dekarlık örnek çilek bahçeleri kuracağız. İnşallah bu projelerle ilimizin hak ettiği refaha kavuşması daha da hızlanacak."