Bakan Kacır: Kahramanmaraş'a 34 milyon liralık yatırım sözleşmesi imzaladık

"Tabi bu felaket kuşkusuz KOBİ’lerimizi de derinden etkiledi. Depremde iş yerleri hasar gören ve zorlu şartlara rağmen işlerine devam eden KOBİ'lerimizi de yalnız bırakmadık. Ekonominin belkemiği KOBİ’lerimizin hızla toparlanmaları amacıyla işletmelerin KOSGEB’e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçları silindi. KOBİ’lerimizin acil ihtiyaçları için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı devreye aldık. 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli bu destek ile işletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ’lerimize 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağladık. Kahramanmaraş’ta 842 işletme bankalardan kredi kullandı. Kullandırılan kredilerin toplamı 302 milyon lira. KOSGEB tarafından bu kredilerin faiz oranlarını biz üstlendik. Şu ana kadar bu tutar 72 milyon lirayı geçti. İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için; KOSGEB Afet Dönemi İşletme Desteği Programı’nı devreye aldık. 75 bin lira destek ile ilimizde 67 işletmemize yaklaşık 4,8 milyon lira kaynak sağladık. Önümüzdeki dönemde deprem bölgemizin imarı ve KOBİ’lerimizin desteklenmesi için uluslararası finansman kaynaklarını da harekete geçireceğiz. Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası finansal kuruluşlar ile çalışmalarımız devam ediyor."