Bakan Kacır: TSE 'Türk Malı' damgasının marka değerini güçlendirdi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. TSE'nin Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ile çok sayıda delege katıldı.
45 bin 942 başvuruda yer alan 141 bin 677 ürünü denetledikleri bilgisini veren Şahin, bu denetimler sonucunda 4 bin 93 ürünün olumsuzluk taşıması sebebiyle ithalatına izin vermediklerini ifade etti. 2023 yılında uygulamaya başlanan Su Verimliliği Yönetim Sistemi, Veri Merkezi Belgelendirme modelleri ile yeşil dönüşümdeki sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirten Şahin, “OSB'lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırma hedefiyle Yeşil OSB Sertifikasyonu'na başladık. Yeşil OSB Sertifikasyonu kapsamında 23 Organize Sanayi Bölgesi'nin başvurusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ön kriterler açısından uygun bulunarak Enstitümüze gönderildi. Yapılan denetimler sonucunda 9 OSB'nin belgelendirme süreci tamamlandı. Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde Enstitümüze tevdi edilen Enerji Yönetim Sistemi ve ölçme-doğrulama eğitimlerini 2024 itibarıyla yaygınlaştıracağız. Karbon emisyonlarının azaltılması için kurulacak gönüllü karbon piyasasındaki enerji verimliliği yatırımlarının sertifikalandırılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
Temelli'de inşası devam eden TSE Ankara Kalite Kampüsü'nün faaliyete geçmesiyle birlikte 7 farklı laboratuvarla hizmet vermeye başlayacaklarını söyleyen Şahin, “Bakanlığımızın ‘Teknolojisiyle öncü, sanayisiyle güçlü bir Türkiye' misyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda hazırladığımız, 7 amaç ve 23 hedeften müteşekkil 2024-2028 Stratejik Planımız, Enstitümüzün önümüzdeki 5 yılı için kurumsal yol haritası olacak. 2024-2028 Stratejik Planımız çerçevesinde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında sunulan hizmetleri artırmak, endüstriyel dönüşüme paralel, katma değerli ve nitelikli niş alanlara yönelim gerçekleştirmek hedefleriyle uygunluk değerlendirme sektöründe büyümeyi amaçlıyoruz” dedi.