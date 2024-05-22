Bakan Kacır: TSE 'Türk Malı' damgasının marka değerini güçlendirdi

“Enstitü olarak başta standardizasyon, uygunluk değerlendirme ve eğitim olmak üzere üç ana başlık altında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ürün, sistem, helal ve diğer belgelendirme alanlarında 2 bin 548 belge verdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde 'onaylı malzeme kuruluşu' olarak verdiğimiz hizmetlerle 21,3 milyar lira tutarında yerli malzemeyi sanayicilerimizden tedarik ederek kullanılmasını sağladık. TOKİ şantiyeleri numune alma ve gözetim hizmeti kapsamında TOKİ tarafından bildirilen yaklaşık 600 adet şantiyeden öncelikle deprem bölgesinde bulunan şantiyelerde kullanılan kritik ürünlerin uygulama öncesi sahadan numunelerini alarak indirgenmiş testlerini gerçekleştirdik”