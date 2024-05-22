Bakan Kacır: TSE 'Türk Malı' damgasının marka değerini güçlendirdi

"Nükleer Düzenleme Kurumu'na (NDK) kritik ekipmanların imalatı ile saha ve montaj faaliyetleri süreçlerinde teknik destek kuruluşu olarak hizmet sunduk. Buradaki kazanımlarımızla, Akkuyu Projesi'nde yapı denetim işlerini yürütüyoruz. Kurduğumuz fotovoltaik laboratuvarımızla, Avrupa'da lider üretici konumunda yer alan güneş paneli sektörümüze muayene, deney ve sertifikasyon hizmeti sağlıyoruz. Böylesine kritik görevler üstlenen enstitümüz, birikim ve tecrübesi ile ülkemiz sanayisinin uç beyleri ihracatçılarımızın her daim destekçisi olmaya devam edecek. Sanayicilerimizin uluslararası pazarlarda karşılaşacağı olası teknik engellerin önüne geçmek, ihracatçılarımızın zaman ve maliyet kaybı yaşamasını önlemek adına son dönemde enstitümüzün uluslararası ölçekte yürüttüğü test ve belgelendirme çalışmalarına öncelik veriyoruz. Eş zamanlı olarak enstitümüzün teknik ve idari altyapısının iyileştirilmesine, muadil kuruluşlarla rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 22 deney, 3 kalibrasyon ve 184 ihtisas laboratuvarıyla uygunluk değerlendirme alanında ülkemizin en büyük laboratuvar hizmet altyapısına sahip TSE'nin yetkinlikleri için güç çarpanı olacak TSE Ankara Kalite Kampüsü'nün inşasını hızla tamamlayacağız. Ulaşım, enerji, elektroteknik, yapı malzemeleri, kimya ve gıda gibi pek çok sektörün ihtiyaç duyduğu test altyapılarını bünyesinde barındıracak bu tesis ile sanayicilerimiz ileri düzeyde test ve sertifikasyon hizmetlerini güvenle alabilecek. Yalnızca ülkemize değil yakın coğrafyaya da hizmet verecek modern altyapılarla, ülkemiz küresel ölçekte 234 milyar dolara ulaşan uygunluk değerlendirme ekonomisinde bölgesel bir oyuncu haline gelecek"