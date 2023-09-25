Bakan Kacır: Türkiye olarak ‘Uzayda biz de varız’ diyoruz

“Astronotlara Togg kısmet olmadı ama uzaya gitmek nasip olacak” diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever ile birlikteyiz. Bursa’da Uludağ’dayız, 34'üncü Gezegen Kongresi’ni gerçekleştiriyoruz. İlk kez Türkiye’de gerçekleşmiş oluyor bu etkinlik, 70’i aşkın astronot ve kozmonot bu kongre vesilesiyle ülkemize gelmiş oldu. Alper ve Cihangir Bey de adım atacakları yeni aile ile tanışmış oldular”