Bakan Kacır: Türkiye olarak ‘Uzayda biz de varız’ diyoruz

Togg, uzay yolcularıyla Uludağ yolarında.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, aracın direksiyonuna geçen Alper Gezeravcı’ya co-pilotluk yaptı.
TOGG’un direksiyonuna ilk defa geçtiğini söyleyen Alper Gezeravcı’nın
, “Togg’u ilk defa kullanıyorum. Çekilişine katıldım, kısmet olmadı”
sözleri gülüşmelere neden oldu.
Bunun üzerine,
“Astronotlara Togg kısmet olmadı ama uzaya gitmek nasip olacak” diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever ile birlikteyiz. Bursa’da Uludağ’dayız, 34'üncü Gezegen Kongresi’ni gerçekleştiriyoruz. İlk kez Türkiye’de gerçekleşmiş oluyor bu etkinlik, 70’i aşkın astronot ve kozmonot bu kongre vesilesiyle ülkemize gelmiş oldu. Alper ve Cihangir Bey de adım atacakları yeni aile ile tanışmış oldular”
dedi.
Togg Uludağ yolarında
Togg Uludağ yolarında
Milli Uzay Programı vizyonunun bütün projelerin peşi sıra gerçekleşmesine imkan sağladığını söyleyen Kacır,
“Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz şu anda Uludağ yollarında Togg ile '60 yıllık rüyasının' gerçekleşmesiyle aslında bugünleri bize yaşatmış oldu. Adım adım nice güzel projeyi milletimize kazandıracağız. Alper Bey ve Cihangir Bey de bütün bu projelerin sonrasında ömürlerinin sonuna dek Türk gençlerine, çocuklarına ilham kaynağı olacaklar”
dedi.
Öte yandan, TEKNOFEST Ankara’da Türkiye’nin ilk uzay yolcularının gördüğü yoğun ilgiye değinen Kacır, gençleri bilim ve teknoloji ile tanıştırmanın önemine vurgu yaptı.
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1 saat önce