Bakan Kacır'dan Birleşik Arap Emirlikleri'yle yeni işbirliği sinyali

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Kacır, ATO Congresium'da düzenlenen SAHA İstanbul-EDGE Savunma Sanayi Buluşması'nda yaptığı konuşmada, toplumların kaderini tayin eden belirleyici faktörlerin başında, bilgi üretimi ve teknoloji geliştirme kabiliyetinin geldiğini söyledi.
Türkiye'nin, dev bir AR-GE, inovasyon ve teknoloji ekosistemi inşa ettiğine işaret eden Kacır, "Ülkemiz, AR-GE kabiliyetlerini hızla yüksek teknoloji üretimine aktarıyor. Bu sayede özellikle 2018'den bu yana sanayi üretimimizin yükselişinde yüksek teknoloji sektörleri lokomotif rol üstleniyor. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde yeni başarı hikayeleri yazıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kacır, yerli ve milli bir bakış açısıyla, kritik teknolojilerde büyük bir hamle gerçekleştirildiğini belirtti.
Türkiye'nin, teknoloji imal edip rekabetçi şekilde dünyaya ihraç eden konumda olduğunu aktaran Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu yaklaşımın işaret fişeğini savunma sanayinde yaktık. 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimiz doğrultusunda, savunma sanayinin başrolde olduğu bir dönüşüme tanıklık ediyoruz. Tarihin bize öğrettiği acı bir tecrübedir ki ateş çemberi içinde güvenli bir liman olan Türkiye'nin bekası, ancak savunma sanayinde milli ve özgün teknolojiler geliştirerek mümkün. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, güçlü siyasi irade ve istikrarlı devlet politikaları, milli ve özgün ürünleri önceleyen uzun dönemli tedarik planlaması ve ulusal AR-GE politikalarıyla desteklenen insan kaynağıyla, savunma sanayimiz yüksek teknolojili üretimin öncü sektörü oldu."
Cumhuriyetin ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı" yapmak adına, "tam bağımsızlık" anlayışıyla yürümeye devam edildiğini ifade eden Kacır, "Bu başarıların devamını getirmemiz için temel unsurlardan biri de savunma sanayimizin aktörleri arasında güçlü işbirliği, kümelenme anlayışı ve birlikte çalışma kültürünün gelişmesidir." dedi.
Kacır, uluslararası düzende tekelleşmeye her zaman karşı çıktıklarını, barışın, adaletin ve refahın hüküm süreceği bir dünya düşlediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
Kacır, Saha İstanbul ile BAE'nin en büyük savunma ve havacılık grubu EDGE arasındaki işbirliğini stratejik gördüklerini bildirerek, EDGE'nin, dünyanın önde gelen ileri teknoloji ve savunma gruplarından biri konumuna eriştiğini de dile getirdi.
"Ülkeler arasındaki işbirliği, coğrafyanın huzuruna katkılar sunacak"
Etkinlik kapsamında imzalanan mutabakat zabıtlarına ve gerçekleştirilen iş görüşmelerine işaret eden Kacır, "Bölgesinde güç unsuru, dünyada söz sahibi bir Türkiye ile Ortadoğu'nun dünyaya açılan kapılarından BAE arasındaki işbirliğinin, coğrafyamızın refahı ve huzuru adına büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Temmuzda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasında savunma sanayinden dijital dönüşüme, ortak fırlatma araçları kabiliyetlerinin gelişmesinden, enerjiye kadar önemli anlaşmalar imzalandı. Yaklaşık 51 milyar dolar değerindeki 13 yeni işbirliği anlaşması, gayretlerimizin sonuç vermesi açısından güzel bir örnektir." ifadelerini kullandı.
İnsansız sistemlerde, kuantum teknolojilerinde, elektronik harp kabiliyetlerinde ve yapay zeka projelerinde işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:
"İşbirlikleri ve anlaşmalar ilişkilerimizin geleceği için önemli"
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci de Türkiye'nin kendi alanında çığır açan İHA ve SİHA'larının dünyada kendini ispatladığını söyledi.