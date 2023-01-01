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Ekonomi

Bakan Kacır'dan Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesine ilişkin açıklama: Türkiye ile işbirliğini arzu ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla ile SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Kacır, Musk'ın "Halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin Tesla yatırımı için en önemli adaylar arasında olacağını ifade ettiğini" söyledi. Musk'ın Starlink uydu hizmetleri konusunda da Türkiye’yle iş birliği yapmayı arzu ettiklerini ilettiğini bildirdi.

Pınar Görgü
07:56 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Kacır, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.


Paylaşımında, Türkiye'nin teknoloji öncülerinin ilgi odağı olmaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, Türkevi'ndeki programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk'ı Türkiye'de yatırıma davet ettiğini belirtti.


Kacır, Erdoğan'ın
"Togg ile Türkiye'nin elektrikli araç üretimine adım attığını, Tesla'nın Avrupa'daki 2, dünyadaki 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için destek vermeye hazır olduğunu" söylediğini vurgulayarak, "Elon Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin Tesla yatırımı için en önemli adaylar arasında olacağını ifade etti"
açıklamasını yaptı.

İşbirliği yapmayı arzu ediyor

Musk'ın aynı zamanda "Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye'nin yetkili kurumlarıyla çalışmayı ve Türkiye ile işbirliği yapmayı arzu ettiğini" ilettiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:


"Cumhurbaşkanımız, insansız hava aracı (İHA) teknolojisinde dünyanın en başarılı ülkesi, yüksek teknolojide en önemli üretici ülkelerden biri olduğumuzu anlattı. Geleceğin savaşlarının gelişmiş SİHA'lar arasında gerçekleşeceğine inandığını söyleyen Musk, Türk İHA'larına yönelik dünyadaki ilginin farkında olduğunu teyit etti"

Kacır, Türkiye'yi dünyanın teknoloji üslerinden biri yapmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Elon Musk
#Tesla
#SpaceX
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Mehmet Fatih Kacır
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