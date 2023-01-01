Bakan Kacır'dan Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesine ilişkin açıklama: Türkiye ile işbirliğini arzu ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Kacır, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Türkiye'nin teknoloji öncülerinin ilgi odağı olmaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, Türkevi'ndeki programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk'ı Türkiye'de yatırıma davet ettiğini belirtti.
İşbirliği yapmayı arzu ediyor
Musk'ın aynı zamanda "Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye'nin yetkili kurumlarıyla çalışmayı ve Türkiye ile işbirliği yapmayı arzu ettiğini" ilettiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:
Kacır, Türkiye'yi dünyanın teknoloji üslerinden biri yapmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.