Bakan Kacır'dan Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesine ilişkin açıklama: Türkiye ile işbirliğini arzu ediyor

"Togg ile Türkiye'nin elektrikli araç üretimine adım attığını, Tesla'nın Avrupa'daki 2, dünyadaki 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için destek vermeye hazır olduğunu" söylediğini vurgulayarak, "Elon Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin Tesla yatırımı için en önemli adaylar arasında olacağını ifade etti"