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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu 47 havalimanı daha sertifika almaya hak kazandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: 47 havalimanı daha sertifika almaya hak kazandı

Bakan Karaismailoğlu: 47 havalimanı daha sertifika almaya hak kazandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını bildirerek, "Havalimanları Covid-19’a karşı tüm tedbirlerini alıyor. Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak bugün itibariyle 47 tane havalimanı daha sertifika almaya hak kazandı. 53 havalimanı artık salgına karşı önlemlerle donatılarak, güvenli bir şekilde vatandaşımıza hizmet verecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk kez 2019 Aralık ayında Çin’de görülen ve dünya ülkelerini etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan mücadelenin şu ana kadar başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Küresel salgına karşı verilen milli mücadelede 83 milyonun tek yürek olduğuna ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, kendilerinin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sorumluluk alanlarındaki havalimanlarına ilişkin önemli bir sertifikasyon programı yürüttüklerini anımsattı. Program ile tüm havalimanlarının salgın tedbirleri ile tekrar düzenlenmeye başlandığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, ‘Uçulabilir Sertifikası’nın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda havalimanlarına verildiğinin altını çizdi.

İHA
Bakan Adil Karaismailoğlu

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Program kapsamında bilgilendirme ve denetimlerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını ve ilk etapta tüm şartları karşılayan 6 havalimanının sertifikasını aldığını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

  • "Bildiğiniz gibi yeni normalleşme sürecinde İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon olmak üzere 6 havalimanının sertifikasyon sürecini tamamlayarak, 1 Haziran’da iç hat ucuşlarımızı başlatmıştık. Bu havalimanlarımıza ek olarak 47 havalimanımız da çalışmalarını tamamlayarak, müracaat etti. Bugün itibariyle bu havalimanlarımız da sertifika almaya hak kazandı. Toplamda 53 havalimanımızın artık Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirleri aldığı tescillendi. Bizim tedbirlerimiz seyahatin her aşamasında. Vatandaşımızın gönlü ferah olsun. Havalimanlarında ve uçaklarda tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde aldık. Sertifika verilen tüm havalimanlarımızda önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği" ifadelerini kullandı.

Dünya ülkelerinin de büyük zarar gördüğü bu salgın sürecinden Türkiye’nin 'birlik, bütünlük ve aile bağları' sayesinde dik durarak çıkmaya başladığına vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, yaşanan bu zor süreçte Türkiye’yi hiçbir salgının, hiçbir krizin, hiçbir gücün yok edemeyeceğinin bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Bu süreçte Türkiye’nin kendine yetmesi dışında bugün itibariyle 102 ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunarak, yardım elini ihtiyacı olan bütün milletlere uzattığını da belirten Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde paylaşarak ve üreterek büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haftalar sonra en yoğun gün yaşanıyor: Uzun kuruklar oluştu
FOTOĞRAF 10
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, kontrollü sosyal hayata geçiş kararlarının alınmasıyla 1 Haziran itibarıyla yeniden faaliyete geçti. İlk etapta İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a gerçekleştirilen seferlerin ardından Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet, bugün itibarıyla iç hat uçuşlarını genişletti.
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Bu kapsamda iki hava yolu şirketinin 54 gidiş ve 58 geliş olarak planlanan uçuşları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı 2,5 ayın ardından en yoğun gününü yaşıyor.
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Yolcular, sosyal mesafe kurallarına göre ve termal kameralarla ateş ölçümleri yapılarak binaya alınıyor. Terminal binasına maskesiz yolcu alınmazken güvenlik kontrolünden geçen yolcular görevliler tarafından bilet işlemleri ve bagaj teslimi için yönlendiriliyor.
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Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular yine sosyal mesafe kurallarına göre ikinci güvenlikten geçerek uçak kapılarına ulaşıyor. Yolcuların kontrollü sosyal hayat için gerekli tedbirlere uymaları yönünde anonslar yapılıyor.
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Bodrum'a seyahat etmek için havalimanına gelen yolculardan Hüsniye Tozan, alınan önlemlerden memnun olduğunu söyledi.
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Havalimanına tulum, maske ve üzerinde sosyal mesafe uyarısı bulunan siperlikle gelen yolcu Engin Kahyan Öztürk ise Bence sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor ama herkes en azından maskeli. Şu ana kadar siyah maske takan birini görmedim. Şu anda bir sıkıntı yok. Benim uçuşum Antakya'ya. Büyükannem ve büyükbabamla yaşadığım için biraz fazla önlem almak istedim. şeklinde konuştu.
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Hatay'a seyahat etmek için havalimanına gelen Demet Şişmandere ise Kendi önlemlerimi alıp dikkatli olduğum için şu anda sadece kalabalıktan dolayı biraz evhamlıyım. Havalimanına girişlerde maske zorunluluğu olduğu için burada takılıyor ama ben dışarıda maskesiz insanlara rastladım ifadelerini kullandı.
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haftalar sonra en yoğun gün yaşanıyor: Uzun kuruklar oluştu
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet'in iç hat sefer sayılarını arttırmasıyla haftalar sonra en kalabalık gün yaşanıyor.


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