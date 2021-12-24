Ekonomi Bakan Karaismailoğlu açıkladı Köprü ve otoyol geçiş ücretleri yıl sonu değişecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Köprü ve otoyol geçiş ücretleri yıl sonu değişecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'dan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili müjde geldi. Bakan Karaismailoğlu, devlet desteği olacağını duyurarak "Vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Yıl sonu netleşir. Güncel döviz fiyatları sonucu ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

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Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Köprü ve otoyol geçiş ücretleri yıl sonu değişecek
Foto/arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte özveri içinde çalışıyoruz. 2020'de 2019'un yarısı kadar yatırım yaptık." diyen Bakan Karaismailoğlu, "2021'in başında uydu ile işe başladık yatırımlarımıza. 2020'nin başında Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. Peşinden Türksat 5B'yi uzaya başarılı şekilde fırlattık." ifadelerini kullandı.

YÜKSEK HIZLI TRENLERİ HIZLANDIRMA PLANI

Yüksek hızlı trenlerinin sayısını artırmayı planladıklarını da belirten Bakan Karaismailoğlu, "Az para ile maksimum fayda sağlayan işler yapmamız lazım. 26 olan havalimanı 56'ya çıktı. 61'de bu iş bitecek. Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız." diyerek şu cümleleri ekledi;

"2022'de demiryolu yatırımlarına ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki yılın ilk haftalarında Konya-Karaman bağlantısını açmayı planlıyoruz.

"KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNİN BİR KISMINI BÜTÇEDEN ÖDENECEK"

Öncelikle şu konuya girmemiz lazım biz niye bu yap-işlet-devret finans modelini kullanıyoruz. Kuzey Marmara otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Bunun bir kısmını devletin üstlenmesi durumu söz konusu olabilir. Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor."

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