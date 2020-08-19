Bakan Karaismailoğlu Ankara-Niğde Otoyolu’nu havadan inceledi

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu şantiyesinde ve otoyol hattında helikopterle havadan incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nun da eşlik ettiği Karaismailoğlu, hükümet olarak ulaştırma altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda yüksek hızlı demiryollarından havalimanlarına kadar tüm ulaşım altyapısının 18 yılda büyük değişim gösterdiğine dikkat çekti.

EKONOMİ Ankara-Niğde Otoyolu son halka olacak

Bakan Karaismailoğlu, havadan otoyolu inceledi.

Havadan incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arası 1. kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3. kesimini Ağustos’un sonunda hizmete açacaklarını belirterek, “Biz de bugün açılışa hazır hale gelen otoyolumuzun havadan son incelemesini yapmış olduk” dedi.

EKONOMİ Kesintisiz otoyol için ilk kazma

Bakan Karaismailoğlu, havadan otoyolu inceledi.

Ankara-Niğde Otoyolu’nun 1,2 milyar euro yatırım tutarı ile yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki bu otoyol ile Ankara Mersin’e, Adana’ya, Gaziantep’e ve hatta Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile bağlanmış olacak. Proje ile 12 adet kavşak, yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda 5 adet viyadük, 49 adet köprü ve 75 adet üst geçidi tamamlamış olacağız.”

Bakan Karaismailoğlu, havadan otoyolu inceledi.

Ağustos ayında açılış yapılacak

Karaismailoğlu, projeyi havadan helikopterle incelemesinin ardından ana şantiyeyi ve kontrol merkezini de ziyaret etti. Yatırımda gelinen son durumu yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu: