Bakan Karaismailoğlu: Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planlıyoruz

Teknoloji

Clubhouse sızıntısı: 1.3 milyon kullanıcı verisi ortalığa saçıldı

Sesli sosyal ağ Clubhouse, her geçen gün popülerleşmesiyle birlikte siber saldırganların da hedefi haline geliyor. Son olarak toplamda 1.3 milyon kullanıcının verisi çevrimiçi olarak ortalığa saçıldı. Şirket her ne kadar bu bilgilerin 'herkese açık' olarak sunulduğunu belirtse de gerekli gizlilik güncellemesinin yapılacağını da duyurdu.