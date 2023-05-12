Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İki il arası iki saate düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Dışişleri Bakanlığının temsilciliğinin açılmasına ilişkin yaptığı konuşmada, ''Dışişleri ilgili işlemler, artık çok daha kolay olacak. Gelişen turizm sektörü için önemli çalışmaları hep beraber burada yöneteceğiz, geliştireceğiz'' ifadelerini kullandı.