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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İki il arası iki saate düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir-Antalya arası ulaşımın hızlı tren ile iki saate düşeceğini duyurdu.

12:08 . 12/05/2023 Cuma
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu
, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Eskişehir-Antalya arası ulaşımın hızlı tren ile 2 saate düşeceğini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, ilk kez birkaç gün önce canlı yayında duyurduğu İstanbul-Eskişehir-Antalya Hızlı Tren Hattı hakkında sosyal medya paylaşımı da yaptı.

'İstanbul- Antalya Hızlı Tren Hattı'nın iki şehir arasındaki 714 kilometrelik mesafenin 4 saat 45 dakikada aşılacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hattın güzergâh bilgilerini paylaştı.

İstanbul-Eskişehir arası mevcut tren hattının kullanılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, yeni hattın Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta üzerinden Antalya'ya ulaşacağını duyurdu. Çalışmalarına devam edilen yeni proje ile 347 kilometre mesafelik mesafe olan Eskişehir-Antalya arası ulaşımın 2 saate düşeceğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sosyal medya paylaşımı vatandaşlarda heyecan oluşturdu.



#Adil Karaismailoğlu
#Eskişehir
#Antalya
1 saat önce
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