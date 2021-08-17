Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Hedefimiz kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Hedefimiz kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi

Sinop'un Ayancık ilçesinde Mehmetçik tarafından kurulan hafif alaşımlı sabit köprünün hizmete alımı esnasında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Geçici köprümüz birazdan hizmet vermeye başlayacak. Hedefimiz kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi
40 metre uzunluğunda ve 4,3 metre genişliğinde olduğundaki köprü, 2 adet köprünün yıkıldığı Ayancık-Türkeli geçişini tekrar birbirine bağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan hafif alaşımlı sabit köprünün (HASK), askeri amaçlar haricinde ilk kez sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesinde yapılan kurulumunun tamamlanmasının ardından bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla araç geçişlerine açıldı. 40 metre uzunluğunda ve 4,3 metre genişliğinde olduğu öğrenilen köprü 2 adet köprünün yıkıldığı Ayancık-Türkeli geçişini tekrar birbirine bağladı.

Kastamonu'da selden etkilenen köylerin tamamına enerji verildi
GÜNDEM
Kastamonu'da selden etkilenen köylerin tamamına enerji verildi

İHA

Bakan Karaismailoğlu geçici olarak yerleşimi yapılan köprünün hizmet vermeye başlayacağını, kalıcı köprülerin de bu sürede imalatlarını gerçekleştirecekleri belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Sinop-Ayancık şehir geçişindeki 2 tane önemli köprü maalesef sel nedeniyle hizmet veremez duruma gelmişti. Bizler de vatandaşımızın acil ihtiyacını görmek üzere burada geçici bir köprü imalatını 5 gün içerisinde tamamladık. Alt yapısını Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve DSİ Genel Müdürlüğümüz hazırladı. Köprüyü de İstihkam Alayı Köprücü Taburu, Milli Savunma Bakanlığımızdan buraya gelerek kendileri de büyük bir özveriyle 2 günde köprüyü monte ettiler. İnşallah bu köprü birazdan hizmet vermeye başlayacak. Bizler de 2 tane köprünün yerine kalıcı köprü imalatlarını hemen başlıyoruz. İnşallah hedefimiz bu kalıcı köprülerin 2 ay içerisinde bitirilmesi. Yine aynı şekilde Çatalzeytin Türkeli arasındaki yol geçişini de geçici olarak bu akşam itibarıyla bütün çalışmalarımızı tamamlayıp veriyoruz. Oradaki köprünün imalatlarına da hemen başlıyoruz. Yine bölgede Türkeli-Ayancık arasındaki köprü imalatlarımızı geçici olarak açtık, yine Kastamonu’daki bütün planlamalarımızı yaptık. Oradaki zarar gören yolar köprülerin geçici olarak servislerini sağladık. Kalıcı imalatlarımıza bugün itibarıyla hepsinde başlıyoruz. Yine Bartın’da da aynı şekilde. Büyük özverili hummalı bir çalışma var. Geçici köprümüz birazdan hizmet vermeye başlayacak. İnşallah bundan sonra kalıcı ve bölgeye yakışır kalıcı imalatlar sanat yapılarını hızlıca yapıp buradaki hayatı en hızlı şekilde normale döndüreceğiz."

İHA

Köprüleri tomrukların yıktığı iddiası çerçevesinde ilerisi için ne gibi tedbirler düşünüldüğü sorusu yöneltilen Bakan Karaismailoğlu, “Biz zaten bölgede yaşanan sorunların hepsini biliyoruz. İnşallah bundan sonra böyle olası bir afet durumunda etkilenmeyecek sanat yapıları, köprüler, yollar inşa edeceğiz. Bizim zaten son yıllarda yaptığımız yani son 19 yıldır yaptığımız büyük ulaştırma altyapı projelerinde zaten böyle afetlerden pek etkilenmiyor zaten. Bölgede de zaten son yıllarda yapılan köprüler etkilenmedi aslında. Bu etkilenen köprülerin çoğu yıllar önce yapılmış köprüler” diye konuştu.

İHA

Selin vurduğu Babaçay'da büyük yıkım: Komşularımı evinden çıkarmak için yalvardım
FOTOĞRAF 15
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Sel suları köydeki dereyle evler arasında bulunan istinaf duvarı ile 40 evin yıkılmasına neden oldu. Köyün girişindeki 2 köprünün çökmesi dolayısıyla köyün kara yolu ulaşımı kesildi.
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Köyde yaşayanlar, sel felaketinden çatılara ve tepelere çıkarak kurtulmaya çalıştı, bulundukları yerlerden helikopterlerle güvenli noktalara taşındı.
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Sel felaketinden etkilenen Babaçay köyü havadan da görüntülendi.
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Arkadaşlarımız ve akrabalarımızdan kayıplarımız var <br><br> Köy sakinlerinden Turhan Akın, 5 katlı binasının temelinden itibaren sel sularına kapıldığını, deprem yönetmeliğine uygun ve çok sağlam yaptığı halde binasını yıkılmaktan kurtaramadığını söyledi.
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'Selde, binamız olduğu gibi gitti' diyen Akın, şöyle konuştu: <br><br>Arkadaşlarımız ve akrabalarımızdan kayıplarımız var. Ben gece 02.30'da uyandım baktım sel var. Çocuklarımı kaldırdım, hatta kalkmıyorlardı zorla kaldırdım sonra komşulara yardım etmeye çalıştım. Tomruklar suyun üzerinde şimşek gibi gidiyordu, gözüm korktu ve eve tekrar girmedim. Sel suları 4 saat içinde önce yan tarafımdaki binaları temelinden söktü, sonra benim binamı alıp götürdü. Biz tepelere çıkmıştık evimiz yıkılırken de gördük. Sonra Allah devletimize zeval vermesin gelip bizi helikopterlerle kurtardılar.
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Komşularımı evinden çıkarmak için yalvardım <br><br> Sel sularından tepelere çıkarak kurtulduğunu aktaran Murat Korkmaz ise, Evim sel suları ile yıkıldı. Yapacak bir şey yok. Ben çocuklarımı ve eşimi gece saat 01.00'de kaldırdım ve karşı tarafa geçirdim. Gece kepçe geldi, onunla mahsur kalanları kurtardık. Ama yan tarafımdaki komşum selde gitti, onları evden çıkartamadık. Sabaha kadar onları evden çıkarmak için çok uğraştım, yalvardım ama evden çıkmadılar, sele kapılıp gittiler. Bizim taraftan 38, aşağıdaki evlerden de 2 bina yıkıldı. çok sayıda hasarlı ev bulunuyor dedi.
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İstanbul'dan köyüne tatil için gelen Serkan Korkmaz da, Burada selle birlikte heyelanla da mücadele ettik. Toprak kayması oldu, evdeydik. Çocuklar çok korktu. Selden kaçalım derken toprak kayması da olunca arada kaldık ve dağa kaçmak zorunda kaldık. Suyun debisi zaten çok yüksekti. Her şeyimiz gitti. Küçükbaş hayvanlarımız telef oldu diye konuştu.
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Derenin kenarında 2, 3 ve 5 katlı evler bulunduğunu dile getiren Satı Bilgiç ise yaşadıklarını şöyle anlattı:
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Hepsi gitti. Dere bu kadar geniş değildi, selde genişledi. Köyde 19 evler dediğimiz yer var onları ikiye böldü. Kayıplarımız var, ne kadar kişi olduğu belirsiz. Baldız ve bacanağım da kayıp. Komşularım da kayıp halen bir haber yok, cesetleri de bulunamadı, hiçbir haber yok. Devletimiz arama çalışmalarını sürdürüyor.
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Cemalettin Tüzük ise, köyde 40 evin yıkıldığını ve kendilerinin de dağlara kaçarak sel sularından kurtulduklarını belirtti.
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Sel esnasında korktuğunu ifade eden Feride Şah, gece komşularının kendilerini uyandırdığını ve felaketin büyümesi üzerine çevre köylere gittiklerini anlattı.
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Selin vurduğu Babaçay'da büyük yıkım: Komşularımı evinden çıkarmak için yalvardım
Sel felaketi nedeniyle 40 evin yıkıldığı ve birçok evin hasar gördüğü Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünün sakinleri, afet anında yaşadıklarını anlattı.
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