Ekonomi Bakan Karaismailoğlu İstanbul Havalimanında bagaj alım 16 dakika check-in bir dakika sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda bagaj alım 16 dakika check-in bir dakika sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) tarafından açıklanan listede 2 hafta üst üste zirvedeki yerini koruduğunu belirterek "Avrupa havalimanlarında 4 saat süren bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı'nda 16 dakika check-in süresi ise sadece 1 dakika sürüyor." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanında bagaj alım 16 dakika check-in bir dakika sürüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını sonrasını planlayarak hareket ettiklerine, yatırımları bu planlar çerçevesinde yaptıklarına dikkati çekerek, bunun da meyvelerini topladıklarını vurguladı.

İstanbul Havalimanı'nın, Eurocontrol tarafından ortalama uçuş trafiğine göre açıklanan listede 2 hafta üst üste ilk sırada yer alarak zirvedeki yerini koruduğunu bildiren Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Temmuzda İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 11 bin 62, dış hatlarda 30 bin 732 olmak üzere toplam 41 bin 794 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 1 milyon 736 bin, dış hatlarda 4 milyon 982 bin yolcuya hizmet verildi. Geçen ay İstanbul Havalimanı'nı tercih eden yolcuların sayısı 7 milyona yaklaştı."

Karaismailoğlu, salgın sonrasında talebin artması ve yaz dönemi yoğunluğunun artmasıyla Avrupa'da havacılık sektöründe kaos yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

  • "Ancak Türkiye'de zamanında alınan önlemlerle böyle bir süreç yaşanmadı. İstanbul Havalimanı'nda günde 200 bin bagaj hareketliliği yaşanıyor. Avrupa havalimanlarında 4 saat süren bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı'nda 16 dakika sürüyor. Temmuzda yaklaşık 7 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda check-in süresi ise sadece 1 dakika. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı verdiği hizmetle adından söz ettiriyor."

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Kurban Bayramı'nda rekor üstüne rekor kıran Antalya Havalimanı'nın temmuzda yoğunluk bakımından ikinci sırada yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, uçak trafiğinin iç hatlarda 3 bin 948, dış hatlarda 25 bin 723, toplamda ise 29 bin 671, yolcu trafiğinin de iç hatlarda 602 bin 986, dış hatlarda 4 milyon 578 bin, toplamda ise 5 milyon 181 bin olarak gerçekleştiğini belirtti.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da aynı dönemde iç hatlarda 8 bin 961, dış hatlarda 9 bin 296 uçak trafiği yaşandığının altını çizen Karaismailoğlu, iç hatlarda 1 milyon 527 bin, dış hatlarda 1 milyon 454 bin olmak üzere toplam 2 milyon 981 bin yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih ettiğini bildirdi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da toplam 6 bin 985 uçak trafiği gerçekleştiğini, 1 milyon 64 binden fazla yolcuya da hizmet verildiğini ifade eden Karaismailoğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da 6 bin 228 uçak trafiği yaşanırken, 842 bin 567 yolcunun uçakla seyahat ettiğini bildirdi.

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