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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu 'İstanbullulara hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Bir metro hattı daha yarın hizmete açılıyor

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını 8 Nisan Cumartesi günü 16.30'da Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız" dedi.

10:08 . 7/04/2023 Cuma
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Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yarın hizmete açılıyor.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı yarın hizmete açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Deprem bölgesi sorumluluk ağında bulunan yol uzunluğunun 10 bin kilometre olduğunu, bunun sadece yüzde 2'sinin depremden etkilendiğini kaydeden Karaismailoğlu, yolların çoğunun 20 yıl öncesinde yapılan eski yapılar olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, son 20 yılda yapılan bütün yapıların olabilecek depremlerin getirdiği yükü kaldırabilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

Kalıcı projeler bir bir hayata geçiyor

Hatay Havalimanı'nın yardım uçuşlarına açık olduğunu aktaran Karaismailoğlu, gelecek aydan sonra kalıcı projeyi yapacaklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, deprem sürecinde yaşanan gelişmeler sonrasında mobil operatörlere uyarıları yaptıklarını ve gerekli cezaları verdiklrini ifade ederek, operatörlerin savunmalarını yaptığını, şirketlerin daha dirençli kalıcı iletişim üretmek zorunda olduklarını dile getirdi.

'İki buçuk yılda bitirdik'

Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı yüzde 5 ilerleme seviyesinde devraldıklarının altını çizerek, "İki buçuk yılda bitirdik. Yüzde yüzü ile tamamladık. Burası 6,2 kilometre uzunluğunda. 4 istasyon var. Başakşehir Metrokent'ten başlıyor. Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir Toplu Konutlar ve Kayaşehir Meydan istasyonları bulunuyor. Hem İstanbul için hem Türkiye için çok önemli bir yatırım. Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını 8 Nisan Cumartesi günü 16.30'da Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Yüzde 5 seviyesinden almış olduğumuz ve bitirdiğimiz metromuz İstanbullulara hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

'Zigana Tüneli'ni Ramazan Bayramı öncesinde açmayı hedefliyoruz'

Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşaatının da Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Maalesef CHP zihniyeti sadece İstanbul'da değil. Adana'da, Aydın'da, İzmir'de de var" dedi. Adanalıların talep ettiğini bu köprüyü de nisan ayı sonuna doğru dört başı mamur bir şekilde açacaklarını belirten Karaismailoğlu, köprünün tamamen yerli ve milli mühendislikle yapıldığını söyledi. Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'ni de bitirdiklerini, Ramazan Bayramı öncesinde açmayı hedeflediklerini bildirerek, tünelin 14,5 kilometre ile Avrupa'nın en uzun tüneli olacağının altını çizdi. Projenin, mevcut yol güzergahını kilometrelerce kısalttığını, kışın zorlu koşullarını tarihe gömdüğünü vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bu tür yapılar artık Türkiye'de biraz sıradan işler olmaya başladı. Bizim hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için güçlü altyapı gerekiyor" şeklinde konuştu.

#Adil Karaismailoğlu
#Başakşehir
#Kayaşehir
40 dakika önce
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