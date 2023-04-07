Bakan Karaismailoğlu 'İstanbullulara hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Bir metro hattı daha yarın hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Deprem bölgesi sorumluluk ağında bulunan yol uzunluğunun 10 bin kilometre olduğunu, bunun sadece yüzde 2'sinin depremden etkilendiğini kaydeden Karaismailoğlu, yolların çoğunun 20 yıl öncesinde yapılan eski yapılar olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, son 20 yılda yapılan bütün yapıların olabilecek depremlerin getirdiği yükü kaldırabilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

Kalıcı projeler bir bir hayata geçiyor

Hatay Havalimanı'nın yardım uçuşlarına açık olduğunu aktaran Karaismailoğlu, gelecek aydan sonra kalıcı projeyi yapacaklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, deprem sürecinde yaşanan gelişmeler sonrasında mobil operatörlere uyarıları yaptıklarını ve gerekli cezaları verdiklrini ifade ederek, operatörlerin savunmalarını yaptığını, şirketlerin daha dirençli kalıcı iletişim üretmek zorunda olduklarını dile getirdi.

'İki buçuk yılda bitirdik'

Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı yüzde 5 ilerleme seviyesinde devraldıklarının altını çizerek, "İki buçuk yılda bitirdik. Yüzde yüzü ile tamamladık. Burası 6,2 kilometre uzunluğunda. 4 istasyon var. Başakşehir Metrokent'ten başlıyor. Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir Toplu Konutlar ve Kayaşehir Meydan istasyonları bulunuyor. Hem İstanbul için hem Türkiye için çok önemli bir yatırım. Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını 8 Nisan Cumartesi günü 16.30'da Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Yüzde 5 seviyesinden almış olduğumuz ve bitirdiğimiz metromuz İstanbullulara hayırlı olsun" sözlerini kullandı.

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