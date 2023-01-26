Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi uluslararası koridora çevirdik dünyayı Türkiye’ye bağladık

2003 öncesi 6 bin kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı tam 29 bin kilometreye çıkardık. Ayrıca 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol, 458 kilometre uzunluğunda, 127 kara yolu tüneli ve 80 kilometre uzunluğunda, 488 köprü ve viyadük inşaatımız da devam etmekte. 2053’e geldiğimizde bölünmüş yollarımızı 38 bin kilometreye ulaştıracağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında daha nice büyük projeleri hep birlikte tamamlayacak ve yenilerine başlayacağız. Dünyayı, coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. Dünyada ticaret yollarında söz sahibi Türkiye'nin altyapısını inşa ediyor, geliştiriyoruz. Dur durak bilmiyor, gençlerimizin yolunu açmak için en iyisini, en doğrusunu, en konforlusunu inşa etmeye devam edeceğiz.”