Bakan Karaismailoğlu: Yılın ikinci çeyreğinde haberleşme sektörü yüzde 32 büyüdü

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu" değerlendirdi.

2022 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 459 şirketin 828 yetki belgesi bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin ikinci çeyrekte net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 29,2 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.

2,2 milyon mobil numara taşındı

Karaismailoğlu, ikinci çeyrekte yaklaşık 2,2 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığına dikkati çekerek, toplam taşınan mobil numara sayısının 162 milyona ulaştığını bildirdi.

İnternet abone sayısının 71 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısının 89,5 milyona çıktığının altını çizen Karaismailoğlu, abone sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttığını ifade etti.

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FOTOĞRAF 18 Meclis, 3 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. Ekonomi yönetimi, TBMM'ye sunulacak torba kanun teklifine ilişkin de yoğun mesai yürütecek. Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifiyle dar gelirliye destek paketi, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili düzenleme ile Fiyat İstikrar Komitesinin yeniden yapılandırılması gibi konularda adım atılmış olacak. Elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük miktarlı borçlar silinecek. Bunun için 2000 TL'nin altındaki bu alacaklar \"değersiz alacak\" kategorisine alınacak. Milliyet'te yer alan habere göre; borçlusunun dar gelirli olup olmadığına ve alacağın kaynağına bakılmaksızın vergi mükelleflerinin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlatılmış bulunan asıl alacak ve ferileri dahil takip tutarı 2 bin TL ve altında olan borçlarının icra takibi sonlandırılacak. Bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış tahsilatlar nedeniyle takip konusu bakiye takip tutarı 2 bin TL ve altına düşen alacaklar için da alacak hakkından feragat edilerek icra takibi yapılmayacak. Söz konusu değersiz alacaklar işletme kayıtlarından çıkarılacak. Vazgeçilen alacaklar nedeniyle icra tahsil harçları da alınmayacak. Kapsama sadece gerçek kişi borçluları girebilecek. Varlık yönetim şirketlerince takip edilen alacakların yarısı Hazine tarafından ödenecek. Küçük tutarlı alacaklar nedeniyle oluşan icra takiplerinin azaltılması amacıyla Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, banka ve diğer mali kurum ve kuruluşlardan 15.08.2022 tarihi itibarıyla devir ve temlik alınan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara bakiyesi 2 bin 500 TL ve altında bulunan bireysel nitelikle her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak tutarla ödenerek tasfiye edilecek. SGK'ya, gayrimenkullerinin iş ve işlemlerine ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisi tanınacak. Genel çerçevesinin belirlenmesi için kuruma bu konuda yönetmelik çıkarma yetkisinin tanınacak. Gayrimenkullerin satışıyla ilgili mevzuat hükümleri arasında uyumsuzluklar giderilecek. SGK'ya ait gayrimenkuller elektronik ortamda açık artırma usulü ile satılacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği 2020 ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları'nın taşıt cinslerinin bedellerinin yıl içerisinde belirlenmesine yönelik hüküm yeniden düzenlenecek.Buna göre; güvenlik önlemli binek ve servis cinsi taşıtların bedellerinin, \"Diğer Taşıtlar\" kapsamındaki taşıtların ise cinslerinin ve bedellerinin bütçe kanunlarında belirlenen esaslara göre yıl içerisinde belirlenmesine imkan sağlanacak. Kamu İhale Kanunu'nda (KİK) yapılacak değişiklikle kamu ihale baş uzmanı unvanı getirilecek.



İhalelere itirazen şikâyet başvurusu sonucunda başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedelinin başvuru sahibine iade edilmesi sağlanacak.



İhalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden bedeli belli tutarın üzerinde olanlar için sözleşme bedelinin binde 5'i oranında yükleniciden tahsil edilen bedel iade edilmeyecek.



Malların satıcı ve alıcısının Türkiye'de olmaması ya da malların Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında alınıp satılması şartıyla, yurt dışından satın alınan malların yurtdışında satılmasından elde edilen kazançların yüzde 50'si kurum kazancından indirilecek. Böylece kurumların transit ticaret faaliyetleri teşvik edilerek Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanacak. Cumhurbaşkanı'na söz konusu oranı sıfıra kadar indirme veya yüzde 100'e kadar artırma yetkisi verilecek.



*Sermayeye ilave edilen enflasyon farkları, özel fonlar gibi fonların sermaye azaltımında orantılı olarak vergilendirilmesi sağlanacak.



*Düzenlemeye göre; sermayeye aktarılan çeşitli kaynakları aktarıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, bu sürenin sonunda sermaye azatılmışsa, işletmeye konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermaye oranlaması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit edilerek vergilendirme yapılacak.



*Böylece sermayeye ilave olunan kaynakların en az beş yıl boyunca sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin öz kaynaklarının güçlü kalması teşvik edilecek.



Torba yasa Meclis'e geliyor: 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek Meclis'in (TBMM) 1 Ekim'de açılmasının ardından en önemli mesaisini seçim öncesi hazırlanacak son büyük torba teklifine harcayacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torbada kur korumalı mevduatın uzatılması ve borç yapılandırması gibi konular yer alıyor. TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 6. Yasama Yılı'ndaki ilk işi, 15 Ağustos 2022'ye kadar icra takibi başlatılan 2 bin TL altındaki elektrik, su, doğal gaz ve telefon borçları silmek olacak. BiP'te paylaş

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Bu yılın ikinci çeyreğinde 488 bin kilometre fiber altyapısına ulaştıklarını belirten Karaismailoğlu, fiber internet abone sayısının da yıllık bazda yaklaşık yüzde 20,4 artışla 5,2 milyonu geçtiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, genişbant internet abonelerin kullanımlarının da 2022 yılı ikinci çeyreğinde önemli ölçüde artış gösterdiğini belirterek, sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımının 238 gigabyte seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımın da 12,8 gigabyte seviyesinde gerçekleştiği bilgisini verdi.

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