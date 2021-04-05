Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, ''Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim'' açıklamasın dabulundu.

Haber Merkezi 05 Nisan 2021, 12:07 Son Güncelleme: 05 Nisan 2021, 12:13 DHA