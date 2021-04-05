Ekonomi Bakan Karaismailoğlundan Kanal İstanbul açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, ''Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim'' açıklamasın dabulundu.

Haber Merkezi DHA
Bakan Karaismailoğlundan Kanal İstanbul açıklaması
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir.

Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.

Türksat 5A uydumuzu bu yılın başında uzaya gönderdik, Türsat 5B’yi de yıl içinde yörüngesine göndereceğiz.

Entegrasyon ve testleri ülkemizde yapılacak ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı da 2022 yılında inşallah uzaya göndereceğiz.

Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen Dünya’nın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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