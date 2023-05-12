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Ekonomi

Bakan Kirişci açıkladı: Hesaplara aktarmaya başladık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 430 milyon 589 bin 728 TL tarımsal destekleme ödemesinin, bugün itibariyle çiftçilerin hesabına aktarıldığını açıkladı.

12:51 . 12/05/2023 Cuma
Diğer
Vahit Kirişci

Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişci
, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"430 milyon 589 bin 728 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"
dedi.

Bakan Kirişci, 407 milyon 840 bin 810 TL 'Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteği', 14 milyon 690 bin 468 TL 'Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği', 8 milyon 58 bin 450 TL 'Afet Bölgesi İlan Edilen İllerdeki Yetiştiricilere Yem Desteği' ödemesi de yapıldığını açıkladı.


#Vahit Kirişci
#tarım
#tarımsal destekleme ödemesi
6 dakika önce
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