Bakan Kirişci açıkladı: Hesaplara aktarmaya başladık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci temaslar ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldiği Siirt'te Valiliğe de ziyarette bulundu. aha sonra tarım sektörü temsilcileri ile yaptığı görüşmede Kirişci, "Bu ülkede 2002 yılında tarım sektöründe 3,8 milyar dolarlık ihracat vardı. Şu an 30 milyar doları yakaladık. 6 milyar doları da bu sene yakalarız" ifadelerini kullandı.