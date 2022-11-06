Ekonomi Bakan Kirişci açıkladı Türkiye ağaçlandırmada Avrupa birincisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişci açıkladı: Türkiye ağaçlandırmada Avrupa birincisi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Türkiye’nin Avrupa’da 1’inci dünyada ise 4’üncü olduğunu belirterek, ”Son 20 yılda 5.7 milyon hektar alanda çalışma yaparak 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Aynı zamanda orman alanlarımızı 20.8 milyon hektardan, 23.1 milyon hektara çıkardık” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Kirişci açıkladı: Türkiye ağaçlandırmada Avrupa birincisi
Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri’ne ait tesiste 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Lansmanını yaptı.

Bakan Kirişci, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün temasını “Türkiye Yüzyılına Nefes” olduğunu açıkladı.

Ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Türkiye’nin Avrupa’da 1’inci dünyada ise 4’üncü olduğunu belirten Kirişci, ”Ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi, sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir çevre oluşturmaktan geçtiği düşüncesiyle, geleceğimizin emaneti evlatlarımıza yeşil bir doğa bırakmak için çalışıyoruz. Orman teşkilatımız, 1839 yılından beri orman ve orman kaynaklarımızı koruyarak, yönetmektedir. Dünya orman varlığı sıralamasında 2015 yılında 46’ncı iken, bu yıl 27’nci sıraya yükseldik. Son 20 yılda 5.7 milyon hektar alanda çalışma yaparak, 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Aynı zamanda orman alanlarımızı 20.8 milyon hektardan, 23.1 milyon hektara çıkardık. Amacımız, orman alanlarımızı 23.4 milyon hektara ulaşmaktır” diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılına Nefes"

Bölgede ve dünyaya söyleyecek daha çok sözleri olduğunu belirten Bakan Kirişci, ”Türkiye Yüzyılı, tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacaktır. Bu bağlamda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü, geleceğe karşı sorumluluğumuzu hatırlatma günü olarak gördüğümüzü söylemek isterim. Önceki yıllarda farklı başlıklar altında gerçekleştirdiğimiz bu günü, bu yılki temasını ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ olarak belirledik. Bu yıl 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın dikeceği milyonlarca fidan, Türkiye’nin yeni yüzyılına nefes olacaktır” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Aile destek paketi yardımı ödemeleri ne kadar?
ÖZGÜN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Aile destek paketi yardımı ödemeleri ne kadar?

Elektrikli otomobil satışlarında yüzde 150'ye yakın artış: 10 ayda 5 bine dayandı
EKONOMİ
Elektrikli otomobil satışlarında yüzde 150'ye yakın artış: 10 ayda 5 bine dayandı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Polislerin promosyon ücretleri belli oldu
ÖZGÜN
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Polislerin promosyon ücretleri belli oldu
Akaryakıt istasyondadehşet anları

Akaryakıt istasyonda
dehşet anları

Kovalayıp feci şekilde dövdükleri genci kaçırdılar.
Neden fiyatartırmıyorsun saldırısı

'Neden fiyat
artırmıyorsun' saldırısı

​Kapıları tekmeleyip bilgisayarları kırdılar.
Datça’da görenleri korkutan dev hortum

KPSS Ortaöğretim soru ve cevap anahtarı yayımlandı.

100 yıllık ekşi maya ile yapılıyor​.

​Bir ilimizi heyecanlandıran haber.

​Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Sosyal konutta heyecan yarın başlıyor.

ABD'li ünlü şarkıcının sevenleri yasa boğuldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.